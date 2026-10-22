Đồng Tháp: Xảy ra dịch tả heo châu Phi tại 2 xã

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, mới đây, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II có kết luận mẫu bệnh phẩm trên heo tại xã Hậu Mỹ và xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp, dương tính với vi-rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Đến nay, địa phương đã tiêu hủy 145 con heo mắc bệnh và chết, với tổng khối lượng gần 4 tấn.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 42 hộ có heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, với số lượng heo nhiễm bệnh gần 790 con trên tổng đàn khoảng 1.600 con tại 12 xã, phường. Tổng số heo phải tiêu hủy gần 1.500 con, với khối lượng trên 65 tấn.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương tăng cường giám sát đàn heo, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi mới phát sinh; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Đàn heo ở tỉnh Đồng Tháp đang bị dịch tả heo Châu Phi tấn công

UBND các xã, phường tập trung kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp heo mắc bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng. Đối với heo mắc bệnh, heo chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút dịch tả heo châu Phi, phải tổ chức tiêu hủy theo quy định; đồng thời vệ sinh, khử trùng khu vực chăn nuôi. Các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh hoặc vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại, kiểm soát người ra vào khu vực chăn nuôi và không sử dụng nước mặt chưa qua xử lý. Các địa phương cần rà soát tổng đàn, vận động người chăn nuôi sử dụng vắc-xin phòng dịch tả heo châu Phi đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để phòng bệnh do vi-rút genotype II gây ra.

Công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm đổi với hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt heo đang được cơ quan thú y quan tâm

Đối với các hộ chăn nuôi tại địa bàn có dịch và các xã, phường giáp ranh, việc khử trùng được thực hiện mỗi ngày một lần trong tuần đầu tiên, sau đó giảm xuống 3 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo. Các hộ chăn nuôi tại địa bàn lân cận thực hiện khử trùng mỗi tuần một lần cho đến khi kết thúc ổ dịch.

Hiện nay, đàn heo tỉnh Đồng Tháp có hơn 500.000 con, tập trung nhiều tại khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây. Thời gian gần đây, người chăn nuôi heo gặp nhiều khó khăn do vừa phải chủ động ứng phó với dịch tả heo châu Phi, vừa chịu áp lực từ chi phí thức ăn ở mức cao. Trong khi đó, giá heo hơi giảm xuống còn khoảng 05 triệu đồng/tạ, khiến người chăn nuôi không có lãi.