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Ngư dân Đồng Tháp bán tôm thẻ chân trắng lãi đến 50.000 đồng/kg

Thứ Hai, 16:51, 19/10/2026
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VOV.VN - Hiện nay, người nuôi tôm tại tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi khi giá tôm thẻ chân trắng nuôi vụ nghịch tăng mạnh, mang lại lợi nhuận cao. Đáng quan tâm là mô hình nuôi công nghệ cao đồng lãi gia tăng, tỉ lệ hao hụt thấp, nhiều ngư dân có thu nhập tiền tỷ.

Thời điểm này, thương lái thu mua tôm thẻ chân trắng của ngư dân tỉnh Đồng Tháp loại 20 con/kg với giá khoảng 180.000 đồng/kg; loại 30 con/kg giá 150.000 đồng/kg và loại 40 con/kg giá khoảng 130.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi tôm có thể thu lãi từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá tôm thẻ chân trắng tăng cao chủ yếu do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thị trường vẫn lớn. Vụ nghịch năm nay, thời tiết bất lợi khiến việc nuôi tôm thẻ gặp nhiều khó khăn, một số hộ chuyển sang nuôi tôm sú, làm nguồn cung tôm thẻ giảm. Trong khi đó, giá tôm sú hiện thấp hơn tôm thẻ chân trắng cùng kích cỡ. Cụ thể, tôm sú loại 30 con/kg đang được thu mua với giá khoảng 120.000 đồng/kg.

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Ngư dân tỉnh Đồng Tháp khẩn trương thu hoạch tôm thẻ chân trắng bán giá cao
ngu dan Dong thap ban tom the chan trang lai den 50.000 dong kg hinh anh 2
Mỗi kg tôm thẻ người nuôi có lãi gần 50 nghìn đồng

Ông Ngô Minh Tuấn, chủ trang trại nuôi 50 ha tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghệ cao tại cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp, đang thu hoạch tôm trong niềm phấn khởi khi giá bán tăng cao: “Tôm thẻ nay giá rất ổn, giá tăng khoảng 2 tuần qua. Vừa rồi giá thấp nên người dân chuyển qua nuôi tôm sú nên tôm thẻ trên thị trường đang hiếm. Size 30 con/kg, bán giá 150 nghìn đồng thì mình lãi từ 40-50 nghìn đồng/kg. Nay là vụ nghịch mình thu hoạch lai rai theo vòng, mùa mưa độ mặn giảm, dịch bệnh nhiều nên tôm phát triển chậm so với đầu năm nhưng giá cao”.

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Ông Ngô Minh Tuấn, ngư dân nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao đợt này bán tôm thu tiền tỷ 

Năm nay,  tỉnh Đồng Tháp có gần 4.000 ha nuôi tôm, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển Gò Công, cù lao Tân Phú Đông, với sản lượng thu hoạch hằng năm khoảng 16.000 tấn. Trong đó, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế tốt, góp phần kiểm soát dịch bệnh và nâng cao năng suất. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư lớn nên diện tích nuôi tôm theo mô hình này hiện chỉ duy trì khoảng 150 ha.

Chu Trinh-VOV/ĐBSCL
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