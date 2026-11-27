Chiều 27/11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực.

Báo cáo tổng hợp kết quả phiên chuyên đề buổi sáng cho thấy, chủ trương và quyết tâm đổi mới giáo dục đã rõ, khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện, nhưng chuyển biến trong thực tiễn chưa tương xứng với yêu cầu. Vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn lực hiệu quả và lấy kết quả đối với người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục làm thước đo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026

Phân bổ ngân sách theo nhu cầu, đào tạo gắn với dự báo nhân lực

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, những vấn đề còn vướng mắc cần được xác định rõ để xử lý đúng thẩm quyền. “Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại phiên chuyên đề buổi sáng là cơ chế phân bổ ngân sách giáo dục. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, cho rằng cách phân bổ ngân sách hiện chủ yếu dựa vào dân số trong độ tuổi đi học và quỹ lương theo biên chế, khiến kinh phí dành cho hoạt động dạy học còn hạn hẹp.

Ông đề xuất từng bước chuyển sang định mức phân bổ dựa trên số lượng người học, đồng thời tính đến đặc thù và mức độ khó khăn của từng địa bàn. Việc cấp kinh phí theo kết quả cũng có thể được thí điểm trong phạm vi phù hợp, đi kèm đánh giá độc lập.

Đề xuất này đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại cách phân bổ nguồn lực: không chỉ căn cứ vào quy mô dân số hay số lượng biên chế mà cần tính đến nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học và mức độ khó khăn của từng địa phương. Đây cũng là vấn đề liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tự chủ đại học phải gắn với trách nhiệm đầu tư của Nhà nước, không thể chuyển gánh nặng chi phí sang người học. Ông nêu rõ: “Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc huy động nguồn lực xã hội cần đi cùng cơ chế tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công - tư; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch các điều kiện chất lượng, học phí và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Không chỉ là bài toán phân bổ ngân sách, việc xác định đào tạo ngành nghề nào, quy mô bao nhiêu và đáp ứng nhu cầu nhân lực ra sao cũng được đặt ra tại hội thảo.

Tại phiên chuyên đề buổi sáng, TS Trần Đoàn Kim, Giám đốc Trung tâm Phát triển tiềm năng Việt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, kiến nghị xây dựng hệ thống dữ liệu và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. Hệ thống này cần công bố hằng năm thông tin cung - cầu lao động theo ngành, nghề, trình độ và địa phương.

Đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược, ông đề xuất sử dụng kết quả dự báo làm căn cứ đặt hàng đào tạo, bố trí ngân sách trung hạn và cấp kinh phí theo kết quả đầu ra.

Việc xây dựng hệ thống dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực sẽ tạo thêm căn cứ để các cơ sở giáo dục điều chỉnh quy mô, ngành nghề đào tạo, đồng thời giúp cơ quan quản lý phân bổ ngân sách và đặt hàng đào tạo sát hơn với nhu cầu sử dụng lao động.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện

Từ góc độ điều hành, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đồng thời khắc phục vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Ông nhấn mạnh: “Đột phá về thể chế phải đi liền với đột phá về tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn”.

Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Cùng với đó là triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và 3-5 đại học tinh hoa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề và chương trình đào tạo phù hợp với mô hình phát triển đất nước; dừng các chương trình đào tạo xã hội không còn nhu cầu, ưu tiên ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và các lĩnh vực thiết yếu. Chất lượng cần được kiểm soát từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là ở các lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Với giáo dục nghề nghiệp, Chính phủ định hướng phát triển hệ thống mở, linh hoạt, hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và học tập suốt đời cũng được xác định là những yêu cầu quan trọng để đáp ứng biến động của thị trường lao động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh phân bổ nguồn lực và cơ cấu đào tạo, các vấn đề trực tiếp tại trường học tiếp tục được Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông trên cơ sở đánh giá thực tiễn, bảo đảm tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Ông cũng lưu ý việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp; đồng thời cần quan tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học và địa bàn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ đang chỉ đạo rà soát đồng bộ chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh. Đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn; kiểm tra, đánh giá cần bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Cùng với đó, Chính phủ phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027; chỉ đạo sửa đổi Nghị định 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên.

Trước yêu cầu thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026-2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao xây dựng đề án tổng thể về quản lý, sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12/2026.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đề xuất đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Theo Bộ trưởng, mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm của từng cấp và nguồn lực đi kèm. Ngành giáo dục cần xây dựng nền tảng số quốc gia về quản trị giáo dục, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư để phục vụ dự báo, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với đào tạo nhân lực, Bộ trưởng nhấn mạnh việc đặt hàng cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành nghề, trình độ và thời điểm; doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm của người học sau tốt nghiệp cũng cần trở thành căn cứ điều chỉnh quy mô và ngành nghề đào tạo.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận định hướng tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các nhiệm vụ sau khi được giao phải xác định rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực, thời hạn và kết quả cần đạt; việc theo dõi, giám sát phải gắn với trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu. Sau hội thảo, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền để báo cáo, đề xuất xử lý.

Những ý kiến tại hội thảo cho thấy, yêu cầu đột phá giáo dục không dừng ở việc hoàn thiện chính sách hay tăng đầu tư. Điều quan trọng là phân bổ nguồn lực đúng nhu cầu, có dữ liệu dự báo để định hướng đào tạo và xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, để các quyết sách thực sự tạo chuyển biến trong nhà trường và cơ hội học tập của người dân.