Dự án cứu ngập nghìn tỷ ở TP.HCM “đóng băng” chỉ vì vướng 6% mặt bằng

Nguy cơ lỗi hẹn vì "6% nút thắt"

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) có tầm quan trọng trong việc giải cứu ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân dọc hai bên bờ suối. Thế nhưng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026 đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Suối Cái ngập sâu khi mưa xuống.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 8/7/2026, đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh, TP.HCM (trước đây là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vẫn còn 53/503 trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Trong đó, có 25 hộ đã được chủ đầu tư vận động bàn giao để thi công trước nhưng thủ tục pháp lý vẫn chưa ký xong.

Đáng ngại hơn, 28 hộ còn lại (chiếm tỷ lệ 6%) nằm rải rác ở cả 5 gói thầu trọng điểm (số 5, 6A, 6B, 7A, 7B) đang khiến toàn bộ công trường rơi vào thế "dậm chân tại chỗ".

Trước đó, tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Tân Khánh đã nhiều lần họp và ra hàng loạt thông báo kết luận cam kết hạn chót phải dứt điểm trước ngày 25/6/2026. Tuy nhiên đến nay, những lời hứa này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Trăm kiểu vướng mắc

Đi sâu vào chi tiết, nguyên nhân khiến mặt bằng bị "đóng băng" vô cùng phức tạp. Trong đó, có 8 trường hợp địa phương vẫn chưa ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Vướng mặt bằng nên đơn vị thi công theo kiểu "cuốn chiếu", mặt bằng đến đâu làm đến đó

4 hộ dân khác do tranh chấp đang đưa nhau ra tòa khiếu nại. Có trường hợp người dân đã thắng kiện và đồng ý bàn giao đất, nhưng UBND phường vẫn "nợ" một văn bản xác nhận nguồn gốc đất để giải ngân tiền.

6 hộ dân đòi bồi thường phần đất ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Văn Thân, Phạm Thị Đắt, Lê Văn Mạnh, Lê Văn Củ, Trương Thị Phượng, Phan Thị Ánh Hồng. Tuy nhiên, các hộ dân này không chịu làm đơn để địa phương xem xét, giải quyết, trả lời với lý do: “Đất của tôi, sao phải làm đơn!”.

Ngoài ra, còn 6 hộ dân khác chờ xây dựng xong nhà trong khu tái định cư mới bàn giao mặt bằng là Nguyễn Thị Ngân Hà, Trần Văn Chình, Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Chúc, Từ Văn Lý, Trần Văn Tốt.

Không thể để giải ngân đầu tư công bị nghẽn

Việc chậm trễ này không chỉ đẩy hàng ngàn người dân vào rủi ro thiên tai khi mùa mưa lũ đã đến, mà còn tạo ra "điểm nghẽn" lớn trong giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM. Càng kéo dài, dự án sẽ càng phát sinh chi phí, gây lãng phí nghiêm trọng ngân sách nhà nước.

Một đoạn suối Cái đã hoàn thành

Trước tình hình cấp bách này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã gửi kiến nghị yêu cầu UBND phường Tân Khánh phải chủ động, quyết liệt vào cuộc.

Đối với các hộ dân đòi bồi thường ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chịu làm đơn, địa phương phải chủ động dùng bản đồ địa chính và dữ liệu vệ tinh Google Earth để ra văn bản trả lời trực tiếp những diện tích nào không đủ cơ sở bồi thường.

Những trường hợp muốn xây nhà xong mới bàn giao đất, cần vận động các hộ dân bố trí nhà để tạm cư trước khi đóng tiền tái định cư, lập thủ tục cấp phép và xây dựng, bởi thời gian chờ đợi phải mất khoảng 6 tháng.

Đối với các hộ chây ỳ, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng Luật Đất đai 2024.

Lãnh đạo phường Tân Khánh trực tiếp kiểm tra và đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng

Trước đó, VOV đã từng có phản ánh về việc phường Tân Khánh chậm bàn giao mặt bằng gây khó khăn cho công tác thi công ở dự án nạo vét, gia cố suối Cái.

Lãnh đạo phường Tân Khánh đã trực tiếp đi khảo sát thực tế, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, đến nay chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Trong khi đó, những vị trí chưa giải phóng được mặt bằng hiện đang tạo thành các "nút thắt cổ chai" nguy hiểm trên dòng chảy. Đặc biệt, đoạn đang tắc nghẽn lại nằm ở phía hạ nguồn dẫn ra sông Đồng Nai. Vào mùa mưa lũ, đây chính là tác nhân trực tiếp đe dọa, gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngàn dân cư xung quanh.