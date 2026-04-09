中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

Thứ Năm, 17:09, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/4, lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp xuống địa bàn, vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng tại đoạn cuối nguồn dự án nạo vét, gia cố suối Cái, nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng khi mùa mưa cận kề.

 

Hàng loạt gói thầu nằm chờ mặt bằng

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cống Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) là công trình thủy lợi kết hợp giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.892 tỷ đồng.

Đoạn đầu của dự án đã hoàn thành

Với chiều dài gần 19km, dự án có vai trò quan trọng trong việc thoát nước cho lưu vực rộng hơn 22.500ha của khu vực TP. Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ (nay là các phường Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp của TP.HCM).

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án đã đạt trên 92% (888/964 trường hợp), nhưng "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở 61 hộ dân chưa di dời. Đáng ngại hơn, có đến 46 hộ tập trung tại phường Tân Khánh, đoạn cuối nguồn đổ ra sông Đồng Nai.

Việc thiếu mặt bằng khiến các gói thầu 6A, 6B và 7A, 7B đang phải hoạt động cầm chừng. Tại các đoạn này, máy móc và nhân lực đã sẵn sàng nhưng không thể thi công kênh bê tông và cống thoát nước mở rộng.

Không có mặt bằng nên đơn vị thi công theo kiểu "cuốn chiếu"

Theo ông Vũ Tiến Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), đoạn qua phường Tân Khánh giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không kịp thi công mở rộng trước mùa mưa, lưu lượng nước đổ dồn về đây sẽ gây ngập sâu tại khu vực cầu Tổng Bảng và cầu Bà Kiên.

Một hộ dân ngay cầu Tổng Bảng đã nhận bồi thường nhưng chưa chịu di dời 

Ông Vũ Tiến Sơn cho biết: "Tôi cho rằng chúng ta phải có những kế hoạch, chương trình để tiếp xúc với người dân, giải quyết hết các chế độ chính sách trong phạm vi pháp luật cho phép; vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai thi công, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả".

Chính quyền vào cuộc, linh hoạt hỗ trợ dân

Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do một số hộ dân mua đất giấy tay, xây dựng trên đất nông nghiệp nên đòi chi phí hỗ trợ cao, hoặc các hộ thuộc diện tái định cư muốn chờ xây xong nhà mới chịu di dời.

Lãnh đạo phường khảo sát tiến độ dự án, những vướng mắc về mặt bằng 

Trước tình hình cấp bách, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh đã trực tiếp khảo sát hiện trường, gặp gỡ các hộ dân để vận động.

Bà yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, đưa ra những giải pháp hỗ trợ thiết thực để người dân yên tâm di dời, đồng thời gửi lời cảm ơn những hộ dân đã đồng tình ủng hộ dự án.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng 

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ cụ thể như vận động xã hội hóa, hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cho người dân; bố trí văn phòng khu phố làm nơi gửi đồ đạc; huy động dân quân, công an hỗ trợ di dời; vận động cung cấp gạch để các hộ khó khăn xây dựng lại nhà cửa. Áp dụng tối đa các quy định hỗ trợ cho trường hợp mua bán giấy tay hoặc xây trên đất công để đảm bảo quyền lợi dân sinh.

Lãnh đạo phường Tân Khánh tặng quà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dự án

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh khẳng định địa phương đang nỗ lực hết mình để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa ổn định đời sống bà con, quyết tâm không để xảy ra tình trạng ngập lụt gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: "Trước mắt, các hộ đã đồng thuận và có đề xuất chính sách phù hợp thẩm quyền thì địa phương thống nhất giải quyết ngay. Các trường hợp chưa thống nhất, địa phương sẽ xem xét vận hành cơ chế xã hội hóa. Phấn đấu trong tháng 4 và tháng 5, các hộ dân phải bàn giao mặt bằng để đảm bảo điều kiện thi công".

Cần sớm hoàn thiện để tránh thiệt hại

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) liên tục phản ánh khu vực dọc suối Cái thường xuyên bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Một đoạn của dự án bị sạt lở sau cơn mưa lớn 

Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, quá trình thi công gói thầu 2A đã bị tổn thất nặng nề do mưa lớn. Nước ngập làm hư hại hàng chục phương tiện, thiết bị gồm 41 máy đào, 2 máy đóng cọc, 4 xe ủi, 19 xe vận chuyển và cuốn trôi 11 máy bơm. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,5 tỷ đồng, chưa kể ảnh hưởng đến hoa màu của người dân xung quanh.

Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công rất mong dự án sớm được tháo gỡ mặt bằng để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, tránh lãng phí nguồn đầu tư công. Mặt khác, góp phần cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Phường Tân Khánh TP.HCM khảo sát tiến độ dự án chống ngập suối Cái
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM
Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này là nhiệm vụ cấp bách để loại bỏ hiểm họa thiên tai và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này là nhiệm vụ cấp bách để loại bỏ hiểm họa thiên tai và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 1/2026
Xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 1/2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, không để lãng phí kéo dài; trong đó, 12 dự án thuộc thẩm quyền của Thành phố phải hoàn thành xử lý trong tháng 1/2026, bao gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 1/2026

Xử lý dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong tháng 1/2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, không để lãng phí kéo dài; trong đó, 12 dự án thuộc thẩm quyền của Thành phố phải hoàn thành xử lý trong tháng 1/2026, bao gồm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Tháo gỡ "nút thắt" cho siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ
Tháo gỡ "nút thắt" cho siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có đề xuất miễn giảm lãi vay, không thu hồi nợ vay tái cấp vốn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Cùng lúc, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, mở đường cho dự án tái khởi động sau thời gian dài đình trệ.

Tháo gỡ "nút thắt" cho siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

Tháo gỡ "nút thắt" cho siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có đề xuất miễn giảm lãi vay, không thu hồi nợ vay tái cấp vốn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Cùng lúc, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 212/NQ-CP, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, mở đường cho dự án tái khởi động sau thời gian dài đình trệ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục