Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

Hàng loạt gói thầu nằm chờ mặt bằng

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cống Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) là công trình thủy lợi kết hợp giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.892 tỷ đồng.

Đoạn đầu của dự án đã hoàn thành

Với chiều dài gần 19km, dự án có vai trò quan trọng trong việc thoát nước cho lưu vực rộng hơn 22.500ha của khu vực TP. Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ (nay là các phường Bình Dương, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp của TP.HCM).

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án đã đạt trên 92% (888/964 trường hợp), nhưng "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở 61 hộ dân chưa di dời. Đáng ngại hơn, có đến 46 hộ tập trung tại phường Tân Khánh, đoạn cuối nguồn đổ ra sông Đồng Nai.

Việc thiếu mặt bằng khiến các gói thầu 6A, 6B và 7A, 7B đang phải hoạt động cầm chừng. Tại các đoạn này, máy móc và nhân lực đã sẵn sàng nhưng không thể thi công kênh bê tông và cống thoát nước mở rộng.

Không có mặt bằng nên đơn vị thi công theo kiểu "cuốn chiếu"

Theo ông Vũ Tiến Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), đoạn qua phường Tân Khánh giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu không kịp thi công mở rộng trước mùa mưa, lưu lượng nước đổ dồn về đây sẽ gây ngập sâu tại khu vực cầu Tổng Bảng và cầu Bà Kiên.

Một hộ dân ngay cầu Tổng Bảng đã nhận bồi thường nhưng chưa chịu di dời

Ông Vũ Tiến Sơn cho biết: "Tôi cho rằng chúng ta phải có những kế hoạch, chương trình để tiếp xúc với người dân, giải quyết hết các chế độ chính sách trong phạm vi pháp luật cho phép; vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai thi công, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả".

Chính quyền vào cuộc, linh hoạt hỗ trợ dân

Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do một số hộ dân mua đất giấy tay, xây dựng trên đất nông nghiệp nên đòi chi phí hỗ trợ cao, hoặc các hộ thuộc diện tái định cư muốn chờ xây xong nhà mới chịu di dời.

Lãnh đạo phường khảo sát tiến độ dự án, những vướng mắc về mặt bằng

Trước tình hình cấp bách, bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh đã trực tiếp khảo sát hiện trường, gặp gỡ các hộ dân để vận động.

Bà yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, đưa ra những giải pháp hỗ trợ thiết thực để người dân yên tâm di dời, đồng thời gửi lời cảm ơn những hộ dân đã đồng tình ủng hộ dự án.

Bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ cụ thể như vận động xã hội hóa, hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cho người dân; bố trí văn phòng khu phố làm nơi gửi đồ đạc; huy động dân quân, công an hỗ trợ di dời; vận động cung cấp gạch để các hộ khó khăn xây dựng lại nhà cửa. Áp dụng tối đa các quy định hỗ trợ cho trường hợp mua bán giấy tay hoặc xây trên đất công để đảm bảo quyền lợi dân sinh.

Lãnh đạo phường Tân Khánh tặng quà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dự án

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh khẳng định địa phương đang nỗ lực hết mình để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa ổn định đời sống bà con, quyết tâm không để xảy ra tình trạng ngập lụt gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: "Trước mắt, các hộ đã đồng thuận và có đề xuất chính sách phù hợp thẩm quyền thì địa phương thống nhất giải quyết ngay. Các trường hợp chưa thống nhất, địa phương sẽ xem xét vận hành cơ chế xã hội hóa. Phấn đấu trong tháng 4 và tháng 5, các hộ dân phải bàn giao mặt bằng để đảm bảo điều kiện thi công".

Cần sớm hoàn thiện để tránh thiệt hại

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) liên tục phản ánh khu vực dọc suối Cái thường xuyên bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Một đoạn của dự án bị sạt lở sau cơn mưa lớn

Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, quá trình thi công gói thầu 2A đã bị tổn thất nặng nề do mưa lớn. Nước ngập làm hư hại hàng chục phương tiện, thiết bị gồm 41 máy đào, 2 máy đóng cọc, 4 xe ủi, 19 xe vận chuyển và cuốn trôi 11 máy bơm. Ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 3,5 tỷ đồng, chưa kể ảnh hưởng đến hoa màu của người dân xung quanh.

Do đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công rất mong dự án sớm được tháo gỡ mặt bằng để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, tránh lãng phí nguồn đầu tư công. Mặt khác, góp phần cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.