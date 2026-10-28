Dự án Đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì: Bao giờ hết nhếch nhác và lùi tiến độ?

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì được triển khai từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khiến việc thi công chưa thể hoàn tất đồng bộ. Tại khu vực phố Đồng Me, phường Từ Liêm, những phần mặt bằng còn dang dở không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn phát sinh tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng.

Dù công nhân vệ sinh thường xuyên thu dọn, rác vẫn tiếp tục xuất hiện, gây ô nhiễm môi trường.

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì được triển khai từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Đáng chú ý, khu vực này còn xảy ra ngập úng khi mưa xuống, khiến những bất cập từ dự án chậm triển khai càng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn cho biết: "Chúng tôi là bên quản lý vệ sinh tuyến đường Đồng Me này rất vất vả. Khi công nhân chúng tôi cứ dọn được 1-2 tiếng là lại đổ bậy ra. Mong các cấp các ngành sớm triển khai dự án này để dự án được làm sớm để người dân khỏi đổ trộm rác ra đây, khi mỗi lần mưa ở đây lại ngập úng".

Không chỉ môi trường bị ảnh hưởng, tình trạng thi công kéo dài còn khiến việc tổ chức giao thông tại phố Đồng Me gặp nhiều bất cập. Dọc hàng rào tôn công trường, các phương tiện dừng, đỗ thành hàng dưới lòng đường, làm thu hẹp không gian lưu thông. Với những người sinh sống tại khu vực, sự bất tiện này đã kéo dài qua nhiều năm.

Anh Nguyễn Công Tuấn, người dân phường Từ Liêm, TP. Hà Nội chia sẻ: "Tôi thấy dự án này chậm triển khai cũng lâu rồi. Từ khi tôi về đây đã có rồi, khoảng 6, 7 năm trở về trước. Ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là ngập lụt, ứ đọng nước. Thứ hai là rác thải ô nhiễm rất nặng mùi. Mong muốn dự án triển khai nhanh để người dân được hưởng lợi từ dự án này".

Tình trạng thi công kéo dài còn khiến việc tổ chức giao thông tại phố Đồng Me gặp nhiều bất cập

Theo thông tin từ UBND phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận để triển khai dự án. Những vướng mắc được người dân kiến nghị tập trung vào tính pháp lý của dự án và chính sách bồi thường, tái định cư. Đây cũng là những vấn đề cần được giải quyết để mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện cho các bước triển khai tiếp theo.

Ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: "Đối với các nội dung khiếu nại tố cáo của người dân liên quan đến pháp lý của dự án, với những nội dung người dân tiếp tục kiến nghị, mà nội dung kiến nghị đã được giải quyết theo khiếu nại và tố cáo, chúng tôi cũng đã có văn bản trả lời cũng như hướng dẫn người dân.

Theo UBND phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận để triển khai dự án

Thời gian tới, UBND Phường sẽ đẩy nhanh tất cả các quy trình liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực của dự án. Đảm bảo trong tháng 11 chúng tôi sẽ giải phóng mặt bằng xong 100% của dự án đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì".

Theo kế hoạch được đại diện UBND phường Từ Liêm thông tin, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 11/2026. Đây là mốc tiến độ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn hiện nay.

Tuy nhiên, để những bất cập về môi trường và giao thông sớm được giải quyết, điều người dân mong đợi không chỉ là mặt bằng được bàn giao, mà còn là dự án tiếp tục triển khai và hoàn thiện, đưa tuyến đường vào phục vụ đời sống dân sinh.