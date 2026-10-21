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Vì sao Dự án Đường Tố Hữu nối dài ở thành phố Huế chậm tiến độ?

Thứ Tư, 12:23, 21/10/2026
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VOV.VN - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố Huế có tổng mức đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027 nhưng đến nay còn ngổn ngang, nhiều gói thầu chậm tiến độ. Trách nhiệm thuộc về ai, nguyên nhân vì sao?

 

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố Huế dài gần 10 km, khởi công ngày 20/1/2025, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông phía nam thành phố Huế, kết nối khu đô thị mới An Vân Dương với sân bay Phú Bài.

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Đường Tố Hữu nối dài ở Huế bị chậm tiến độ

Sau khi khởi công, dự án liên tục gặp khó khăn, tiến độ thi công tại một số gói thầu không đáp ứng yêu cầu. Riêng gói thầu số 21, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng sau 2 lần vi phạm tiến độ, bị xử phạt với tổng số tiền 411 triệu đồng. Các thành viên còn lại trong liên danh phải phân chia lại khối lượng công việc, tổ chức thi công trở lại.

Vì vậy, tháng 7/2026, UBND thành phố Huế phải chuyển giao dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị này sau đó hợp nhất, trở thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

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Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố Huế có tổng mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng

Dù đã có những biện pháp chấn chỉnh, khối lượng thực hiện tại nhiều hạng mục của dự án vẫn chậm tiến độ. Kỹ sư Võ Kim Hữu, cán bộ kỹ thuật hiện trường của Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thừa Thiên Huế, đơn vị thi công Gói thầu số 20 cho biết, đến nay đã thi công nền, móng được 1,8 km trên tổng chiều dài 3,4 km, mới đạt gần 53% khối lượng. Đơn vị đang tập trung hai tổ đội với 20 nhân công, 4 máy đào, 2 máy xúc, 4 xe lu và 5 ô tô vận chuyển để tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Hiện tại trên tuyến đã thi công phần nền đường, hệ thống cống dọc tuyến đã hoàn thành khoảng 70%. Đơn vị tiếp tục tăng cường máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công.

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Gói thầu số 20 đường Tố Hữu nối dài qua Phường Phú Bài, thành phố Huế

Khó khăn hiện nay là nhiều vị trí của Dự án đi qua vùng thấp trũng, riêng gói thầu số 21, đoạn qua phường Thanh Thủy đang bị ngập nước. Nhà thầu chưa thể bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu. Các tuyến đường công vụ dẫn vào khu vực thi công cầu cũng thường xuyên ngập nước, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và thiết bị.

Vì sao trong những tháng mùa nắng, đơn vị thi công không tiến hành bóc tách, xử lý nền, đôn cao đường công vụ, đến mùa mưa thì đổ lỗi do thời tiết. Ông Nguyễn Văn Trí, chuyên viên Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương giải thích, một số đoạn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, mặt bằng còn lại của dự án còn vướng khoảng 2,7 ha, liên quan đến 139 hộ dân tại hai phường Hương Thủy và Phú Bài chưa bàn giao:

“Thời gian vừa qua do tình hình thời tiết bất lợi, gói thầu số 21 vẫn chưa triển khai được. Hiện tại đang vào mùa mưa và tuyến đường đang đi vào vùng thấp trũng, thường xuyên ngập nước. Những tuyến đường công vụ tiếp cận cầu có nền cao trình thấp từ 0,4 đến 1,3 mét, hiện vẫn ngập. Hiện nay, chủ yếu tập trung ở gói thầu số 20 các đoạn có nền đường cao, triển khai thi công nền mặt đường”, ông Trí cho biết.

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Một trong 5 cây cầu trên đường thuộc gói thầu số 21 trong tình trạng thi công dang dở

Năm 2026, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố Huế được bố trí 350 tỷ đồng vốn kế hoạch. Đến nay, số vốn giải ngân đạt hơn 227 tỷ đồng, tương đương 65%, trong đó, hơn 86 tỷ đồng được giải ngân kể từ khi chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án. Một số gói thầu chậm tiến độ như gói thầu số 21 mới thi công nền, móng trên diện tích gần 88.000 m² trong tổng số gần 297.500 m², đạt khoảng 29%. 5 cây cầu trên tuyến mới đạt khoảng 45%.

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Gói thầu số 20 đường Tố Hữu nối dài qua phường Phú Bài, thành phố Huế thi công dang dở

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế yêu cầu ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể theo từng tuần, phối hợp với các sở, ngành theo dõi điều kiện thời tiết để tổ chức thi công phù hợp.

“Hiện nay, chúng tôi đã phân công các ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tuần. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban quản lý dự án theo dõi điều kiện thời tiết để đẩy nhanh tiến độ. Đối với các dự án giao thông, những hạng mục nền đường sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai, bảo đảm tiến độ đã đề ra”.

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Huế tăng tốc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số

VOV.VN - 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Huế tăng trưởng 8,72%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, thành phố Huế đang bước vào chặng nước rút với nhiều nhiệm vụ cấp bách. Thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý các dự án chậm tiến độ

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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