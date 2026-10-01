Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ 19 dự án giao thông chậm tiến độ

14 dự án có nguy cơ lỡ mốc năm 2026

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình triển khai các công trình trọng điểm lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, trong tổng số 61 dự án, dự án thành phần đang thi công, có 19 dự án, dự án thành phần do địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai chậm so với kế hoạch.

Một số đoan tuyến cao tốc ở khu vực ĐBSCL có tiến độ chậm.

Đáng chú ý, 14 dự án, dự án thành phần có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 đang có khối lượng còn lại lớn, trong khi tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản, các nhà thầu hiện đang đắp gia tải chờ lún, mới dỡ tải được 2/24 km. Sản lượng thực hiện ước đạt khoảng 51%, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dự án trong năm 2026 theo quy mô chưa điều chỉnh.

Đối với dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản, sản lượng thực hiện đạt khoảng 81%. Chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự án thành phần 1 chưa tập kết đủ vật liệu đá để thi công, trong khi dự án thành phần 2 còn một số đoạn tuyến chưa đủ điều kiện dỡ tải. Những yếu tố này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, do UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản, đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ có sản lượng đạt khoảng 86%, đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Trong khi đó, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang mới đạt khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ không hoàn thành trong năm nay.

Riêng đoạn tuyến dài hơn 8 km được bổ sung, mới khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Với dự án thành phần 2.3 thuộc Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, do UBND TP Bắc Ninh làm cơ quan chủ quản, sản lượng đạt khoảng 70%. Theo kế hoạch hiện nay, dự án chỉ có thể thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2027.

Bộ Xây dựng xác định 19 dự án triển khai chậm so với kế hoạch, trong đó 14 dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng đang đối mặt nguy cơ không về đích đúng hạn.

Tại dự án thành phần 1 và dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 TP.HCM, do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 80%. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành 57,5/59 km trong năm 2026. Phần còn lại gồm 1,5 km tuyến, 2 nhánh ramp, 1 cầu vượt trên Quốc lộ 1 thuộc nút giao Tân Vạn và hệ thống ITS dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 82%, đang trong giai đoạn gia tải chờ lún và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Trong khi đó, các dự án thành phần 2, 3 và 4 do UBND TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản có sản lượng trung bình khoảng 60%, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, do UBND tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản, và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, do UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản, cũng được Bộ Xây dựng lưu ý về tiến độ thực hiện.

Rà soát khối lượng, tăng ca để bù tiến độ

Bên cạnh nhóm dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra 5 dự án, dự án thành phần khởi công trong năm 2025 nhưng tiến độ triển khai thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, do UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản, có tiến độ triển khai rất chậm. Sản lượng thực hiện chưa đáng kể, chủ yếu mới tập trung huy động máy móc, thiết bị và san gạt mặt bằng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được tỉnh Lâm Đồng khởi công vào 19/12/2025 có tiến độ triển khai rất chậm. Ảnh VM.

Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, do UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 18%. Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 1,5%. Trong khi đó, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng triển khai theo phương thức PPP, do UBND tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 17%.

Để bảo đảm hoàn thành sớm các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị đối với những dự án đã xác định kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 nhưng tiến độ thi công chậm, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công cụ thể theo tuần, tháng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu; bổ sung các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp nhằm bù lại phần tiến độ đã chậm.

Đối với những dự án được xác định có khả năng không hoàn thành trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công cụ thể và tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với nhóm dự án khởi công năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục những tồn tại, tăng cường nguồn lực và đẩy nhanh thi công theo kế hoạch.