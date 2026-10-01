English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ 19 dự án giao thông chậm tiến độ

Thứ Năm, 15:49, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 61 dự án, dự án thành phần đang thi công do địa phương làm cơ quan chủ quản, Bộ Xây dựng xác định 19 dự án triển khai chậm so với kế hoạch, trong đó 14 dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng đang đối mặt nguy cơ không về đích đúng hạn.

14 dự án có nguy cơ lỡ mốc năm 2026

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình triển khai các công trình trọng điểm lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, trong tổng số 61 dự án, dự án thành phần đang thi công, có 19 dự án, dự án thành phần do địa phương làm cơ quan chủ quản triển khai chậm so với kế hoạch.

bo xay dung bao cao chinh phu 19 du an giao thong cham tien do hinh anh 1
Một số đoan tuyến cao tốc ở khu vực ĐBSCL có tiến độ chậm.

Đáng chú ý, 14 dự án, dự án thành phần có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 đang có khối lượng còn lại lớn, trong khi tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản, các nhà thầu hiện đang đắp gia tải chờ lún, mới dỡ tải được 2/24 km. Sản lượng thực hiện ước đạt khoảng 51%, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dự án trong năm 2026 theo quy mô chưa điều chỉnh.

Đối với dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản, sản lượng thực hiện đạt khoảng 81%. Chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tuy nhiên, dự án thành phần 1 chưa tập kết đủ vật liệu đá để thi công, trong khi dự án thành phần 2 còn một số đoạn tuyến chưa đủ điều kiện dỡ tải. Những yếu tố này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, do UBND tỉnh Tuyên Quang làm cơ quan chủ quản, đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ có sản lượng đạt khoảng 86%, đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Trong khi đó, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang mới đạt khoảng 76%, khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ không hoàn thành trong năm nay.

Riêng đoạn tuyến dài hơn 8 km được bổ sung, mới khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Với dự án thành phần 2.3 thuộc Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, do UBND TP Bắc Ninh làm cơ quan chủ quản, sản lượng đạt khoảng 70%. Theo kế hoạch hiện nay, dự án chỉ có thể thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2027.

bo xay dung bao cao chinh phu 19 du an giao thong cham tien do hinh anh 2
Bộ Xây dựng xác định 19 dự án triển khai chậm so với kế hoạch, trong đó 14 dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng đang đối mặt nguy cơ không về đích đúng hạn.

Tại dự án thành phần 1 và dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 TP.HCM, do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 80%. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành 57,5/59 km trong năm 2026. Phần còn lại gồm 1,5 km tuyến, 2 nhánh ramp, 1 cầu vượt trên Quốc lộ 1 thuộc nút giao Tân Vạn và hệ thống ITS dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 82%, đang trong giai đoạn gia tải chờ lún và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Trong khi đó, các dự án thành phần 2, 3 và 4 do UBND TP Cần Thơ làm cơ quan chủ quản có sản lượng trung bình khoảng 60%, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.

Hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, do UBND tỉnh Lạng Sơn làm cơ quan chủ quản, và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, do UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản, cũng được Bộ Xây dựng lưu ý về tiến độ thực hiện.

Rà soát khối lượng, tăng ca để bù tiến độ

Bên cạnh nhóm dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra 5 dự án, dự án thành phần khởi công trong năm 2025 nhưng tiến độ triển khai thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, do UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản, có tiến độ triển khai rất chậm. Sản lượng thực hiện chưa đáng kể, chủ yếu mới tập trung huy động máy móc, thiết bị và san gạt mặt bằng.

bo xay dung bao cao chinh phu 19 du an giao thong cham tien do hinh anh 3
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được tỉnh Lâm Đồng khởi công vào 19/12/2025 có tiến độ triển khai rất chậm. Ảnh VM.

Dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, do UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 18%. Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 1,5%. Trong khi đó, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng triển khai theo phương thức PPP, do UBND tỉnh Hưng Yên làm cơ quan chủ quản, mới đạt sản lượng khoảng 17%.

Để bảo đảm hoàn thành sớm các dự án, Bộ Xây dựng đề nghị đối với những dự án đã xác định kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 nhưng tiến độ thi công chậm, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát khối lượng còn lại, lập tiến độ thi công cụ thể theo tuần, tháng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật liệu; bổ sung các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp nhằm bù lại phần tiến độ đã chậm.

Đối với những dự án được xác định có khả năng không hoàn thành trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xác định thời gian hoàn thành, xây dựng tiến độ thi công cụ thể và tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với nhóm dự án khởi công năm 2025 nhưng tiến độ còn chậm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục những tồn tại, tăng cường nguồn lực và đẩy nhanh thi công theo kế hoạch.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau
Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, để chậm tiến độ các hạng mục còn lại của Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình khai thác.

Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Kiểm điểm, chấn chỉnh tiến độ chậm trễ Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, để chậm tiến độ các hạng mục còn lại của Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình khai thác.

Ninh Bình đôn đốc đẩy nhanh quy hoạch chậm tiến độ
Ninh Bình đôn đốc đẩy nhanh quy hoạch chậm tiến độ

VOV.VN - Trước tình trạng một số đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án theo đúng kế hoạch.

Ninh Bình đôn đốc đẩy nhanh quy hoạch chậm tiến độ

Ninh Bình đôn đốc đẩy nhanh quy hoạch chậm tiến độ

VOV.VN - Trước tình trạng một số đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án theo đúng kế hoạch.

Loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ
Loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ

VOV.VN - Thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu gấp rút gỡ vướng mặt bằng, vật liệu tại loạt dự án giao thông trọng điểm khu Đông. TP.HCM xử lý các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm khiến dự án đình trệ.

Loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ

Loạt dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM chậm tiến độ

VOV.VN - Thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu gấp rút gỡ vướng mặt bằng, vật liệu tại loạt dự án giao thông trọng điểm khu Đông. TP.HCM xử lý các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm khiến dự án đình trệ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục