Dự án Nhà ở Dũng Liệt (Bắc Ninh): Sai sót do chưa hiểu luật?

Để tiếp tục làm rõ nội dung đơn thư tố cáo của người dân gửi về Báo Điện tử VOV phản ánh việc họ bị mắc kẹt khi mua đất tại dự án Nhà ở Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khi phát hiện các lô đất đã mua chưa được cấp phép, đồng thời đang được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng, “bán chồng lô”, phóng viên Báo Điện tử VOV đã liên hệ để làm việc trực tiếp với đại diện Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu Đô thị (địa chỉ Đông Anh, Hà Nội) là chủ đầu tư dự án và Công ty Cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh - Đơn vị phát triển dự án đồng thời là đơn vị được phân phối dự án trực tiếp từ chủ đầu tư để làm rõ những nội dung phản ánh trong đơn thư.

Dự án nhà ở Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Giám đốc công ty BĐS nhận có sai sót do chưa nắm rõ Luật Kinh doanh BĐS?

Liên quan đến nội dung người dân phản ánh rằng sau khi đặt cọc mua dự án mới phát hiện dự án này chưa hề được cấp phép, trao đổi với phóng viên, bà Lại Phương Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc, Bắc Ninh khẳng định đơn vị này chỉ ký thỏa thuận huy động vốn với khách hàng, không phải hợp đồng mua bán. Với thỏa thuận này, khách hàng góp vốn cho doanh nghiệp, khi nào dự án đủ điều kiện chuyển nhượng, khách hàng có nhu cầu, công ty sẽ chuyển nhượng diện tích đất tương ứng với số tiền đã nhận góp vốn.

“Dự án sau khi trúng đấu giá, chúng tôi được ủy quyền từ Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu Đô thị để phân phối và tìm kiếm khách hàng khi đủ điều kiện. Do hiểu biết của mình về Luật Kinh doanh Bất động sản chưa thấu đáo nên khi dự án chưa đủ điều kiện nhưng vẫn nhận góp vốn”, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc giải thích.

Bà Lại Phương Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc, Bắc Ninh

Nói tiếp về việc này, bà Lại Phương Lan khẳng định rằng, mình chưa từng nói với khách hàng đây là quá trình mua bán đất, đồng thời nói rõ với khách hàng dự án này chưa đủ điều kiện để mua bán, song khách hàng vẫn tự đầu tư tiền.

“Trong hợp đồng của chúng tôi thể hiện rõ, khách hàng đều là người trưởng thành, biết đọc biết viết”, bà Lan nói và khẳng định đến thời điểm này, quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo, với những khách hàng có nhu cầu rút vốn, doanh nghiệp sẽ trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc kèm theo lãi suất.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng, doanh nghiệp khẳng định đã thông báo rõ với khách hàng dự án chưa được cấp phép, vậy thời điểm thông báo là khi người dân tìm hiểu về dự án để đặt cọc tiền hay khi người dân đem theo đơn khiếu nại đến công ty để chất vấn? Trong văn bản thỏa thuận có ghi rõ việc dự án chưa được cấp phép hay không? Bà Lại Phương Lan cho biết: “Không nhớ rõ văn bản thỏa thuận có ghi không. Nhưng nếu đã mua bán thì cần gì văn bản thỏa thuận, còn khi chưa được phép mua bán mới cần ký văn bản thỏa thuận. Khách hàng nào hỏi chúng tôi đều trả lời. Tôi không hiểu lỗi do ai, còn khách hàng hiểu thế nào là quyền của họ”.

Theo tài liệu phóng viên thu thập được, tại văn bản thỏa thuận số: NO-4-8/2020/VBTT được ký giữa Bên A là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Phương Bắc (Bắc Ninh) và Bên B là bà N.T.B, Điều 1: Nội dung thỏa thuận có nêu rõ: Bên A: Công ty Cổ phần Phát Triển đô thị Phương Bắc (Bắc Ninh là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, được Chủ đầu tư Dự án Khu Nhà ở đấu giá xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh (sau đây gọi là “Dự án Dũng Liệt Green City” ) chỉ định là đơn vị phân phối, môi giới độc quyền tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các sản phẩm của dự án. Bên B tự nguyện đồng ý đặt mua 1 ô đất tại dự án “Dũng Liệt Green City’ do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Khu đô thị làm chủ đầu tư. Tại Điều 2 của văn bản thỏa thuận này cũng ghi rõ các mục như “Tiền đặt mua”, ‘Tiến độ thanh toán tiền đặt mua”.... Tại văn bản này không hề có nội dung nào là thỏa thuận góp vốn hay ghi rõ nội dung dụ án chưa được cấp phép và đang thế chấp ngân hàng. Đồng thời Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc, Bắc Ninh cũng dự kiến phát hành thông báo ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tháng 3/2021. Tuy nhiên đến nay đã là tháng 5/2023, nhưng người dân vẫn chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc.

Về việc người dân phản ánh sau khi mua đất mới phát hiện dự án đang được thế chấp tại ngân hàng, bà Lại Phương Lan lý cho biết: “Khách hàng đến gặp tôi và làm việc hỏi về việc dự án có thế chấp ngân hàng không, tôi đều nói rõ đang thế chấp”. Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi, thời điểm bà Lại Phương Lan trao đổi với khách hàng về việc thế chấp ngân hàng trước khi ký thỏa thuận hay sau khi người dân đã đặt cọc tiền, biết thông tin và đến doanh nghiệp đối chất, bà Lại Phương Lan cho biết chỉ nhớ đã trao đổi, nhưng “ không nhớ đã trao đổi bao giờ, vì thời gian quá lâu từ 2020 đến nay”.

Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc giải thích việc chậm chuyển nhượng đất cho khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc nghiệm thu PCCC có những quy chuẩn mới gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời vị lãnh đạo doanh nghiệp này cũng khẳng định việc khách hàng tố “doanh nghiệp lừa đảo” là chưa chính xác: “Chúng tôi không lừa đảo, vì sự thật chúng tôi có đất nên mới nhận góp vốn. Có sai chỉ sai ở chỗ khi chưa được cấp phép nhưng đã nhận góp vốn của người dân… Chúng tôi có những điểm sai do chưa am hiểu về pháp luật, nhưng sai đến mức độ nào”, bà Lan nói.

Vị này cũng nói thêm rằng Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên đầu và dẫn chứng rằng, có những thời điểm giá BĐS “chao đảo, giá tăng gấp bao nhiêu lần so với thời điểm đặt chỗ, nhưng không bao giờ làm gì không đúng với khách hàng”.

“Theo văn bản thỏa thuận, những thời điểm giá BĐS cao kinh khủng, nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận chúng tôi hoàn toàn có thể trả lại tiền cho khách hàng để nhận góp vốn từ những đối tác khác với mức tiền cao hơn”, bà Lan khẳng định.

Chủ đầu tư khẳng định người dân không mất đất, nhưng khi nào được nhận sổ đỏ thì chưa biết?

Về phía chủ đầu tư dự án, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Thành Chu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng khu đô thị cho biết, công ty này đã giao cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc tìm kiếm khách hàng và môi giới BĐS tại dự án Nhà ở Dũng Liệt, do đó việc thỏa thuận với khách hàng ra sao, phía công ty này không nắm rõ.

Ông Nguyễn Thành Chu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng khu đô thị.

“Từ trước tới nay, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng khu đô thị và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc luôn phối hợp với nhau để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 2 công ty ký với nhau một thỏa thuận để tìm kiếm khách hàng, những khách hàng sau này có nhu cầu khi đủ điều kiện chuyển nhượng sẽ được chuyển nhượng đất. Chúng tôi không ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng”, ông Chu nói.

Giải thích về việc năm 2022, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng khu đô thị bất ngờ ra một thông cáo báo chí phủ nhận việc có liên kết với Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc và tiếp tục rao bán BĐS tại Dự án Nhà ở Dũng Liệt, dẫn đến tình trạng 1 số lô đất trước đó đã được Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc ký thỏa thuận, nhận tiền cọc của khách hàng tiếp tục được đem ra rao bán, nhận tiền cọc lần 2 của khách hàng khác. Ông Nguyễn Thành Chu cho biết, thời điểm đó đang đi công tác không có nhà, đây là sự hiểu nhầm. Hiểu nhầm lớn nhất là việc 1 lô đất bán cho 2 người.

“Chỉ có 2 lô đất anh giám đốc cũ không biết nghĩ vẫn còn nên đã nhận tiền cọc của khách hàng. Khi biết sự việc, tôi đã nhiều lần gọi khách hàng lên để trả lại tiền cọc nhưng họ không chấp nhận”, ông Chu giải thích.

Trước hàng loạt vướng mắc, ông Nguyễn Thành Chu khẳng định, người dân sẽ không mất đất, nhưng khi nào được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có sổ đỏ thì ông Chu không biết khoảng thời gian cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Chu cho rằng, việc này còn phụ thuộc vào các cơ quan chức năng, hiện nay có rất nhiều giấy phép con mà doanh nghiệp phải thực hiện, dự án cũng chưa có đường nước sạch, nên chưa được nghiệm thu PCCC.

Chính quyền nhiều lần gọi doanh nghiệp lên làm việc nhưng vẫn phớt lờ?

Ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 22/11/2019. Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất là Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị.

Theo quy định, sau khi trúng đấu giá, công ty này phải tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và khi được các cấp có thẩm quyền cho phép mới được quyền chuyển nhượng hoặc huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khu Đô thị chưa được Sở Xây dựng cấp phép và cũng chưa được phép chuyển nhượng.

“Việc chuyển nhượng của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khu đô thị hay bất cứ đơn vị nào cho một bên khác đều là sai”, ông Cường khẳng định.

Ông Nguyễn Chí Cường cũng cho biết, UBND huyện Yên Phong đã nhiều lần ra văn bản gửi trực tiếp cho chủ đầu tư yêu cầu dừng ngay việc mua bán hay huy động vốn trái phép, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện về tình trạng dự án chưa được cấp phép, chưa được phép chuyển nhượng hay huy động vốn, đặt cọc…

“Bất kỳ việc huy động vốn của đơn vị tư vấn hay công ty nào cũng đều là sai. Hệ thống văn bản chỉ đạo của huyện rất đầy đủ, cặn kẽ. Về mặt quản lý nhà nước, huyện Yên Phong đã làm rõ trách nhiệm của mình”, ông Cường khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chí Cường, khách mua dự án không chỉ là người dân địa phương tại huyện mà còn đến từ nhiều địa phương, tỉnh thành khác, do đó việc tuyên truyền cũng rất khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết, trước những đơn thư, khiếu nại của người dân, nhiều lần huyện đã mời chủ đầu tư lên làm việc, nhưng doanh nghiệp chưa thực sự hợp tác. Đến nay, người dân không chỉ gửi đơn kêu cứu đến UBND huyện Yên Phong mà còn gửi đi nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý vụ việc này.

“Sau khi có kết quả từ PC03 của Công an tỉnh, huyện Yên Phong sẽ thông tin và thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Huyện Yên Phong đã nhiều lần xuống tận dự án tháo rỡ biển quảng cáo, nhưng có những thời điểm các sàn giao dịch về tận dự án, có thời điểm họ ký kết với khách hàng tại sàn ở nơi khác nên rất khó kiểm soát”, ông Cường cho biết thêm.

Huyện Yên Phong yêu cầu CĐT trả lời về dự án Nhà ở Dũng Liệt sau phản ánh của VOV VOV.VN - UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với chủ đầu tư (CĐT) và đơn vị phân phối, yêu cầu làm rõ và thông tin trả lời bài viết “Hàng trăm người lo mất đất khi “đổ tiền” vào dự án Nhà ở Dũng Liệt” đăng trên VOV.VN

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng khẳng định, Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khu đô thị đã tự ý ký kết hợp tác với Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc, huy động vốn trước khi có văn bản xác nhận dự án được cấp phép của Sở Xây dựng.

“Trong quá trình theo dõi, giám sát ngay từ năm 2020, Sở Xây dựng đã nhận thấy Dự án Nhà ở Dũng Liệt có những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Ngày 31/3/2020, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Khu đô thị chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh bất động sản và giao cho huyện Yên Phong kiểm tra, rà soát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại dự án. Đến ngày 24/8/2021, thực hiện thông báo của thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng đã thực hiện xử phạt hành chính với chủ đầu tư khi tiếp tục vi phạm quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản.

Vi phạm của chủ đầu tư là khi chưa đủ điều kiện nhưng vẫn ủy quyền, liên kết kinh doanh để huy động vốn, nhận đặt cọc các lô đất tại dự án”, ông Dũng cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, qua công tác kiểm tra, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát. Hiện nay Sở đang thành lập đoàn kiểm tra, trong thời gian này, các tổ chức cá nhân có thông tin về dự án Nhà ở Dũng Liệt tiếp tục cung cấp các tài liệu liên quan để Sở Xây dựng rà soát, phân loại các hành vi sai phạm, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Người dân khẳng định không hề hay biết dự án chưa được cấp phép

Cả 2 vợ chồng đều là công nhân khu công nghiệp, gia đình anh Nguyễn Trọng Hội (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã dồn toàn bộ số tiền hiện có và vay thêm để đặt cọc mua một ô đất tại dự án Nhà ở Dũng Liệt từ năm 2020 với mong muốn an cư lập nghiệp, thế nhưng đến nay, vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay thông báo nào từ chủ đầu tư dù chậm tiến độ trả sổ đỏ như cam kết ban đầu đã gần 3 năm.

Hàng trăm người lo mất đất khi “đổ tiền” vào dự án Nhà ở Dũng Liệt, Bắc Ninh VOV.VN - Từ nhiều năm qua, hàng trăm khách hàng bị mắc kẹt khi mua đất tại dự án Nhà ở Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Người dân đã ôm đơn kêu cứu khắp nơi khi phát hiện các lô đất đã mua đã bị chủ đầu tư thế chấp ngân hàng. Đồng thời, nhiều lô đất tại dự án này lại được “bán chồng lô” - một mảnh đất bán cho 2 khách hàng khác nhau.

“Vì tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc là đơn vị uy tín, nên chúng tôi đặt cọc mua đất mà không hề biết rằng dự án này chưa được phép mở bán. Bản thân tôi lên dự án tham quan cũng thấy các bước hoàn thiện cơ sở vật chất cũng được triển khai nên rất tin tưởng. Tôi phải vay mượn của anh em, người thân trong gia đình hơn 1,6 tỷ để mua dự án này. Nhưng đến nay, đất không có, nhà cũng không.

Phải khẳng định rằng người lao động chúng tôi vay mượn khắp nơi để có tiền tỷ mua đất làm nhà ở, không phải để đầu tư vốn cho doanh nghiệp, nếu biết dự án chưa được cấp phép lại đang thế chấp ngân hàng, thì không dại gì chúng tôi đổ tiền tỷ vào để nhận về nguy cơ mất đất như hiện nay”, anh Nguyễn Trọng Hội bức xúc cho biết.

Anh Nguyễn Tuệ Nam (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng cho biết khi biết dự án chưa được cấp phép và đang thế chấp ngân hàng, anh Nam và nhiều khách hàng khác đã nhiều lần lên gặp Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc để đối chất, song không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

“Chúng tôi rất lo ngại trước nguy cơ mất đất. Sau nhiều lần lên gặp Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Phương Bắc, nhưng họ đều lẩn tránh hoặc có gặp cũng chỉ trả lời quanh co. Chúng tôi chỉ nghĩ là mua đất gần khu công nghiệp để làm nhà và có thể buôn bán, kinh doanh. Thời điểm tôi trực tiếp xuống dự án xem đất thì không có bất cứ một biển báo nào về việc dự án này không được phép mở bán. Ngược lại, chúng tôi thấy rất nhiều nhân viên của của sàn giao dịch Đất Xanh giới thiệu, chào bán.

Hai vợ chồng tôi làm công nhân, đang phải ở nhà thuê và phải vay mượn ngân hàng để mua đất. Hàng tháng, chúng tôi phải trả gần 20 triệu tiền lãi. Thời điểm này các công ty đều ít việc, mức thu nhập của cả 2 vợ chồng mỗi tháng cũng chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng, chúng tôi phải xoay sở vừa để nuôi con cái ăn học, sinh sống vừa để trả lãi ngân hàng. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp vào cuộc để sớm giải quyết, giao đất, trả sổ đỏ của người dân yên tâm làm ăn sinh sống”, anh Nam nói.

Không chỉ 1 hay 2 khách hàng mà có đến hàng trăm khách hàng khác mua đất tại dự án Nhà ở Dũng Liệt huyện Yên Phong cũng đang có chung bức xúc. Khi nào người dân được cấp sổ đỏ, đảm bảo quyền lợi vẫn đang là lời hứa của doanh nghiệp, còn thời điểm chính xác thì chưa ai dám chắc.

VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.