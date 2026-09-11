Dự báo mực nước ở mức báo động III, nhiều địa phương ở Cần Thơ sẽ bị ngập

Theo đó, từ ngày 11 đến 16/9 mực nước tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ dự báo ở mức báo động III, gây ngập lụt sâu khu vực phường Bình Thủy; gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao thuộc xã Đại Ngãi, Trần Đề (tuyến sông Hậu), phường Vị Thanh, Vị Tân (kênh Xà No), phường Ngã Bảy (kênh Cái Côn).

Hệ thống âu thuyền ở Cần Thơ đóng ngăn triều cường

Do tác động của lũ, kết hợp triều cường và mưa lớn nên những ngày tới trên các sông qua địa bàn thành phố Cần Thơ, mực nước có khả năng dâng cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, vùng trồng cây ăn trái, vùng sản xuất lúa, hoa màu của người dân.

Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân gia cố bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao xung yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt...