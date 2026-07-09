Mực nước trên các sông, suối ở Sơn La tiếp tục lên do mưa to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, mực nước trên suối Ban, tại tạm thủy văn Bon Phặng (xã Muổi Nọi) đang tiếp tục lên. Lúc 7h sáng nay, mực nước đạt 585,55m, vượt báo động 1 là 0,05m. Dự báo từ 9-10h cùng ngày mực nước có thể lên 585,75m.

Mực nước lúc 7h trên suối Nậm Pàn tại trạm Thủy văn Hát Lót ở mức 511,33m, thấp hơn cấp báo động 1: 0,17m. Khoảng 10h-13h chiều nay sẽ lên đến 511,80m cao hơn cấp báo động 1: 0,30m.

Mưa lớn khiến đá từ taluy dương bất ngờ lăn xuống mặt đường dốc Cao Pha, xã Mường Bú

Mưa lớn khiến nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém tại các xã, phường, tổ dân phố.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa, lũ lớn; khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, chân taluy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất, sụt lún để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di dời dân.

Mực nước trên suối Nậm Pàn tại Hát Lót

Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã tăng cường cảnh báo; tiếp tục thực hiện rà soát các khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán và bố trí nơi tạm cư cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở và ngập úng. Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa và công trình và chủ động chuẩn bị về lực lượng và thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ”.