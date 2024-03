Dự báo thiếu nước ngọt tại nhiều địa phương tại Hậu Giang do hạn, mặn xâm nhập

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, nguồn nước ngọt trên sông Hậu chảy vào tỉnh vào cuối tháng 3 này sẽ cao hơn thời kỳ giữa tháng 3 từ 3-8% (do triều cường), nhưng vẫn đang thiếu hụt từ 6%-10% so với những năm gần đây và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 từ 12-20%. Do đó dự báo sẽ không đủ cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất tại một số địa phương.

Hậu Giang đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo đủ nước sinh hoạt, sản xuất trong mùa hạn, mặn này

Cụ thể, dự báo thành phố Vị Thanh thiếu từ 3,5-5,5%,; thị xã Long Mỹ thiếu từ 2,5-4,2%, huyện Phụng Hiệp thiếu từ 0,5-1,5%; huyện Vị Thủy thiếu từ 4,0-7,0%, nhất là huyện Long Mỹ thiếu từ 8,5-11,5%

Bên cạnh đó, dự báo trên sông Hậu từ nay đến ngày 28/3, mặn lên nhanh theo triều và xâm nhập vào tỉnh ở huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy với nồng độ cao nhất từ 0,2‰-1,2‰. Thời gian xuất hiện mặn cao nhất trong ngày; sáng từ 5h-8h và chiều tối từ 18h-21h. Xâm nhập mặn từ triều biển Tây trên sông Cái Lớn và kênh Chắc Băng lên chậm từ nay đến 28/3 và ở mức cao, sẽ xâm nhập sâu vào các sông, rạch tỉnh Hậu Giang với nồng độ mặn tại nhiều nơi như UBND xã Lương Nghĩa, Nhà thờ Tân Phú, Cống Ba Cô…dao động ở mức hơn 8‰ đến gần 9‰.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền vận động người dân dùng mọi biện pháp, dụng cụ tích trữ nước ngọt, đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa hạn, mặn này. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện tập trung toàn bộ các nguồn lực, chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân ra sức phòng, chống hạn và xâm nhập mặn có hiệu quả. Các đơn vị và cán bộ chuyên môn triển khai công tác khảo sát, quan trắc các vùng bị hạn, mặn thường xuyên cập nhật số liệu hạn, mặn báo cáo kịp thời cho lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác phòng chống hạn, mặn.