Du lịch dịp nghỉ lễ: Khi trải nghiệm thực tế "lên ngôi"

Thứ Hai, 08:01, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ảnh hưởng từ giá nhiên liệu tăng cao đã đẩy chi phí tour dịp nghỉ lễ năm 2026 tăng bình quân từ 10 - 15%. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới được nhiều du khách lựa chọn là dịch chuyển từ nghỉ dưỡng thuần túy sang trải nghiệm bản sắc địa phương, hoặc hình thức "du lịch chậm”.

Ghi nhận tại các công ty lữ hành Việt Nam, nhu cầu khách du lịch năm nay ưu tiên khoảng 60-70% cho các tour nội địa. Đặc biệt, phân khúc khách gia đình có sự tính toán kỹ lưỡng hơn khi nhiều em học sinh vướng các kỳ thi kết thúc năm học, hoặc thi chuyển cấp quan trọng.

Theo phản ánh từ các công ty lữ hành, các hình thức du lịch caravan, trekking hay camping trong cự ly 300km năm nay đang "lên ngôi". Điều này cho thấy du khách đang có xu hướng tập trung vào chất lượng trải nghiệm thay vì chạy theo giá rẻ. Tuy nhiên, áp lực từ giá vé máy bay và chi phí nhiên liệu vẫn là bài toán khó. Một số các hãng hàng không trong nước và nước ngoài đã thông báo việc điều chỉnh giá vé, thậm chí một số chuyến bay phải dừng khai thác, gây ảnh hưởng nhất định đến các tour du lịch dịp nghỉ lễ năm nay. 

Một điểm đến du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ

Khi các tour du lịch đường xa đòi hỏi chi phí lớn, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa được dự báo “hút” khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Tại các điểm đến như Tuyên Quang hay Sơn La, Phú Thọ... lượng khách đặt chỗ tại các homestay đang gia tăng.

Bà Mi Sa - đại diện một homestay tại Na Hang, Tuyên Quang cho biết: “Xu hướng trải nghiệm văn hóa bản địa bây giờ cũng được du khách yêu thích. Khi đến homestay, họ có thể được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh sống với bà con bản địa, được trải nghiệm văn hóa ở bản làng. Buổi tối khách nghe hát then, ban ngày thì đi cùng thầy nhặt lá thuốc về để tự tay làm những nồi thuốc tắm, thuốc ngâm chân, hoặc là học làm bánh chưng đen, giã bánh giầy”.

Khung cảnh tại Na Hang, Tuyên Quang

Việc lấy kích cầu nội địa, phát huy nguồn khách tại chỗ đang là kịch bản phù hợp nhất để bù đắp những thiếu hụt từ thị trường quốc tế do biến động chi phí. Ông Lương Duy Doanh - Giám đốc công ty Five Star Travel nhận định: “Với hệ thống đường giao thông đã được nâng cấp mở rộng và đồng loạt khánh thành, năm nay, du khách tại miền Bắc thường lựa chọn những tuyến điểm cự ly từ 300 - 400 km, như Tuyên Quang hay là Mộc Châu, Hòa Bình, cũng như các địa điểm khu vực Vĩnh Phúc cũ như Tam Đảo, Tây Thiên, hồ Đại Lải”.

Xây dựng các tour du lịch di chuyển không quá xa và tốn kém chi phí mà vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị, xu hướng này phần nào giúp thị trường du lịch các kỳ nghỉ lễ năm nay duy trì đà ổn định, trong bối cảnh chịu nhiều áp lực về chi phí.

Lào Cai: Sa Pa sẵn sàng cho mùa lễ hội 30/4 – 1/5

VOV.VN - Một mùa du lịch mới đang mở ra tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2026. Hiện nay, khu du lịch đang tất bật hoàn tất các khâu chuẩn bị để sẵn sàng đón “làn sóng” du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới.

Thu Duyên, Hương Giang/VOV1
Đông đảo người dân hành hương về Đất Tổ trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Việc tự lái xe đi chơi dịp lễ đã khá quen thuộc với nhiều gia đình, tuy nhiên, để có những hành trình vi vu trọn vẹn thì trước mỗi chuyến đi mọi người nên chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, sức khỏe.

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cá ngừ tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao, tạo điểm nhấn kích cầu du lịch.

