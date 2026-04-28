Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Điểm nhấn đáng chú ý là Gala Xiếc & Ảo thuật Ba miền 2026 diễn ra tại Rạp Xiếc Trung ương. Chương trình được dàn dựng theo mạch xuyên suốt về sự hội tụ văn hóa ba miền, kết hợp hai loại hình nghệ thuật đặc thù là xiếc và ảo thuật. Trên sân khấu tròn, hàng loạt tiết mục như đu dây đôi, dây thép căng, vòng xoay mạo hiểm, tung hứng và xiếc thú được dàn dựng công phu, tạo nên nhịp điệu dồn dập và giàu tính thị giác.

Gala quy tụ nghệ sĩ xiếc và ảo thuật 3 miền. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, phần trình diễn của các ảo thuật gia như Việt Hoàng, Việt Duy, Lư Phong và Minh Tuấn mang lại nhiều bất ngờ, góp phần tăng tính hấp dẫn cho chương trình. Gala không chỉ đơn thuần là một show giải trí mà còn là không gian tái hiện sắc màu văn hóa vùng miền thông qua ngôn ngữ biểu diễn hiện đại.

Ở lĩnh vực sân khấu, nhạc kịch “Không gia đình” tại Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục thu hút khán giả, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của Hector Malot, vở diễn khai thác hành trình trưởng thành của cậu bé Remi bằng hình thức nhạc kịch giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng sân khấu hiện đại giúp câu chuyện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng đương đại.

Nhạc kịch "Không gian đình". (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)

Nhạc kịch "Không gian đình". (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)

Bên cạnh đó, tác phẩm sân khấu “Quân khu Nam Đồng” cũng tiếp tục được biểu diễn trong dịp này, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật.

Có thể thấy, trong dịp nghỉ lễ năm nay, Hà Nội không chỉ gia tăng về số lượng chương trình mà còn chú trọng chất lượng nội dung, đa dạng hóa loại hình biểu diễn. Từ xiếc, ảo thuật đến nhạc kịch, các hoạt động văn hóa đang từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và bản sắc văn hóa trong đời sống đô thị hiện đại.