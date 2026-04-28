Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Thứ Ba, 10:53, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Hà Nội chứng kiến không khí văn hóa – nghệ thuật sôi động với nhiều chương trình biểu diễn quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Điểm nhấn đáng chú ý là Gala Xiếc & Ảo thuật Ba miền 2026 diễn ra tại Rạp Xiếc Trung ương. Chương trình được dàn dựng theo mạch xuyên suốt về sự hội tụ văn hóa ba miền, kết hợp hai loại hình nghệ thuật đặc thù là xiếc và ảo thuật. Trên sân khấu tròn, hàng loạt tiết mục như đu dây đôi, dây thép căng, vòng xoay mạo hiểm, tung hứng và xiếc thú được dàn dựng công phu, tạo nên nhịp điệu dồn dập và giàu tính thị giác.

Gala quy tụ nghệ sĩ xiếc và ảo thuật 3 miền. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, phần trình diễn của các ảo thuật gia như Việt Hoàng, Việt Duy, Lư Phong và Minh Tuấn mang lại nhiều bất ngờ, góp phần tăng tính hấp dẫn cho chương trình. Gala không chỉ đơn thuần là một show giải trí mà còn là không gian tái hiện sắc màu văn hóa vùng miền thông qua ngôn ngữ biểu diễn hiện đại.

Ở lĩnh vực sân khấu, nhạc kịch “Không gia đình” tại Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục thu hút khán giả, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của Hector Malot, vở diễn khai thác hành trình trưởng thành của cậu bé Remi bằng hình thức nhạc kịch giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng sân khấu hiện đại giúp câu chuyện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với công chúng đương đại.

Nhạc kịch "Không gian đình". (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)
Nhạc kịch "Không gian đình". (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam)

Bên cạnh đó, tác phẩm sân khấu “Quân khu Nam Đồng” cũng tiếp tục được biểu diễn trong dịp này, góp phần làm phong phú thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật.

Có thể thấy, trong dịp nghỉ lễ năm nay, Hà Nội không chỉ gia tăng về số lượng chương trình mà còn chú trọng chất lượng nội dung, đa dạng hóa loại hình biểu diễn. Từ xiếc, ảo thuật đến nhạc kịch, các hoạt động văn hóa đang từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và bản sắc văn hóa trong đời sống đô thị hiện đại.

Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ

VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giỗ Tổ Hùng Vương , tối 26/4, UBND TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với chủ đề “Hương vị Đất trời”.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Rạp Xiếc Trung ương Hà Nội show diễn cho thiếu nhi Hà Nội giải trí gia đình dịp lễ sự kiện văn hóa Hà Nội
Châu Đăng Khoa nói gì về tranh cãi câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu"?
VOV.VN - Sau khi MV "Người Việt mình thương nhau" của Cẩm Ly và Hòa Minzy ra mắt, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Trước nhiều ý kiến trái chiều, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng giải thích về dụng ý khi viết ca từ này.

Trần Ngát: "Nàng công chúa" của làng chèo
VOV.VN - Trong làng Chèo hiện nay, Trần Ngát là gương mặt nghệ sĩ tiềm năng thuộc Đoàn Chèo, Nhà hát Nghệ thuật Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Từ một 'tờ giấy trắng' khi mới bước chân vào trường sân khấu, sau những năm tháng khổ luyện, cô đã khẳng định mình qua hàng loạt vai diễn mẫu mực.

Hai di tích triều Nguyễn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia
VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với hai công trình từ triều Nguyễn gồm Phủ Phụ Chính triều Nguyễn và Khâm Thiên Giám triều Nguyễn tại cố đô Huế.

