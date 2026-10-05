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Không khí lạnh bao phủ Bắc Bộ, Trung bộ chuẩn bị có mưa lớn diện rộng

Thứ Hai, 19:16, 05/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển se lạnh về đêm và sáng, trong khi miền Trung chuẩn bị đón một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa trên 200 mm. Mưa lớn dự báo kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

 

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Nền nhiệt tại Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều nay phổ biến từ 24 đến 27 độ C, thời tiết chuyển mát rõ rệt. Trong khi đó, khu vực Trung bộ chuẩn bị phải đón đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày mai (6/10), lớp mây tại Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần, trời chuyển nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến từ 19 đến 22 độ C. Sang đêm 6/10, khi trời ít mây, quang mây, bức xạ nhiệt mạnh hơn, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm khoảng 1 độ, xuống còn 18 đến 21 độ C. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 17 độ C.

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Không khí lạnh bao phủ Bắc Bộ, Trung bộ chuẩn bị có mưa lớn diện rộng

Dự báo trong khoảng một tuần tới, Bắc Bộ chủ yếu duy trì trạng thái nắng ráo, ít mưa. Gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động khiến cảm giác se lạnh rõ hơn vào đêm và sáng, trong khi ban ngày trời có nắng, thời tiết tương đối ấm áp.

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Trung Bộ và Nam Bộ dự báo tiếp tục có mưa dông

VOV.VN - Từ khoảng chiều 21/9 đến ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Đáng chú ý, diễn biến thời tiết tại miền Trung lại theo chiều hướng khác. Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, đồng thời khoảng ngày 7/10, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Sự kết hợp của nhiều hình thế thời tiết này có khả năng gây một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày ở miền Trung.

Trong đêm 5 và ngày 6/10, trọng tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

“Bắt đầu từ đêm mai, từ đêm mùng 6 sang ngày mùng 7, cùng với quá trình di chuyển xuống phía Nam của không khí lạnh, vùng mưa lớn sẽ mở rộng xuống phía Nam, tức là tập trung chính ở khu vực từ các tỉnh Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, khi mưa lớn ở khu vực miền Trung, còn có những diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để có thể là chủ động phòng tránh”, Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm.

Quang Huy/VOV1
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