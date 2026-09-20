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Trung Bộ và Nam Bộ dự báo tiếp tục có mưa dông

Chủ Nhật, 09:53, 20/09/2026
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VOV.VN - Từ khoảng chiều 21/9 đến ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Đêm qua và sáng nay (20/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/9 đến 8h ngày 20/9 có nơi trên 50mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn như Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 64,6mm, hồ chứa nước Phú Bài (TP. Huế) 67,6mm.

Dự báo trong ngày và đêm 20/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Cảnh báo mưa lớn ở phía Đông Gia Lai và nhiều tỉnh, thành. Ảnh minh họa

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng

Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Mưa lớn cũng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

PV/VOV.VN
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