Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc hạ nhiệt độ rõ rệt

Miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 7h sáng 5/10 phổ biến 21-24 độ C.

Sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Trong chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Hà Nội hôm nay thế nào?

Tại Hà Nội, dự báo không mưa, trời chuyển lạnh. Người dân Thủ đô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi thời tiết trong ngày khi không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Nhiệt độ giảm so với những ngày trước, đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh, sóng cao 4m Trên biển, không khí lạnh gây gió mạnh và sóng lớn tại nhiều khu vực. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Các phương tiện hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý diễn biến thời tiết, chủ động phương án đảm bảo an toàn.

Trung Bộ mưa lớn, cục bộ trên 200mm

Trong khi miền Bắc chuyển lạnh, thời tiết Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp với nguy cơ mưa lớn. Ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Sang ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kết hợp dông mạnh có thể gây ra nhiều tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất. Theo cảnh báo, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Người dân tại các khu vực miền núi, vùng có địa hình dốc và khu vực trũng thấp cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết, đặc biệt trong thời điểm xuất hiện mưa lớn kéo dài.