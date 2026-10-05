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Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc rét 18 độ

Thứ Hai, 16:29, 05/10/2026
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VOV.VN - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ đối mặt với mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm.

Không khí lạnh phủ rộng miền Bắc

Chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất sáng sớm 5/10 phổ biến 20-23 độ C.

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Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ đối mặt với mưa rất lớn, cục bộ trên 200mm.

Theo dự báo, trong chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 18-21 độ C; vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, dự báo không mưa. Tuy nhiên, do tác động của không khí lạnh, đêm và sáng trời lạnh. Người dân cần lưu ý sự thay đổi nhiệt độ, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm, khi nền nhiệt giảm rõ rệt so với những ngày trước.

Không khí lạnh cũng khiến thời tiết trên biển diễn biến xấu. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến tàu thuyền cũng như các hoạt động trên biển. Các phương tiện cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn.

Trung Bộ mưa rất lớn, cảnh báo trên 200mm

Trong khi miền Bắc chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa lớn diện rộng. Đêm 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Đêm 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng Mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ có thể gây ra nhiều tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân ở khu vực miền núi, vùng có địa hình dốc và các vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi cảnh báo, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn.

Miền Bắc tiếp tục lạnh trong hai ngày tới

Theo dự báo, trong đêm 5 và ngày 6/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Sang đêm 6 và ngày 7/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm còn 18-21 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Như vậy, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc trong những ngày tới, khiến đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Trong khi đó, Trung Bộ là khu vực cần đặc biệt lưu ý do mưa lớn, dông mạnh và nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lớn và không khí lạnh, đồng thời hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở khi mưa lớn xảy ra.

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Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc hạ nhiệt độ rõ rệt

VOV.VN - Sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi rét; trong khi Trung Bộ được cảnh báo mưa lớn, cục bộ trên 200mm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Văn Ngân/VOV.VN
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