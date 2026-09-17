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Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam cứu khỏi "án tử"

Thứ Năm, 08:41, 17/09/2026
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VOV.VN - Nam du khách Myanmar nôn ra máu được bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng cứu sống ngoạn mục sau 10 ngày giành giật sự sống từ cửa tử.

Sau chuyến bay từ Macao đến Đà Nẵng, anh L.A. (39 tuổi, quốc tịch Myanmar) bị nôn ra máu. Tình trạng chuyển biến xấu nhanh khiến bệnh nhân rơi vào kích thích, trụy tim mạch và sốc mất máu nặng.

Bệnh nhân lập tức được đưa vào cấp cứu khẩn cấp tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân không có người thân tại Việt Nam mà chỉ có một người bạn đồng hương Myanmar đi cùng.

Thời điểm nhập khoa, bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng nghi do vỡ tĩnh mạch trướng thực quản, kèm suy gan, suy thận và sốc nguy kịch. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng mất máu cấp, toan chuyển hóa nặng với chỉ số Lactat lên tới 19 mmol/L. Giữa ranh giới sinh tử mong mong, du khách ngoại quốc này không có người thân bên cạnh, ngoài một người bạn đồng hương đi cùng.

du khach myanmar viet thu cam on bac si viet nam cuu khoi an tu hinh anh 1
Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Đà Nẵng cứu sống khỏi "án tử"

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, ê-kíp hồi sức lập tức đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, đồng thời hồi sức tuần hoàn, truyền các chế phẩm máu và sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp.

Các bác sĩ cũng phối hợp nội soi tiêu hóa cấp cứu nhằm xác định và kiểm soát vị trí chảy máu. Bệnh nhân được theo dõi liên tục khí máu, lactat, đông máu, chức năng gan, thận và các cơ quan khác; đồng thời điều trị tình trạng suy đa tạng và cân nhắc lọc máu khi cần.

Trong quá trình điều trị, có thời điểm bệnh nhân hôn mê, huyết áp liên tục giảm và phải phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao. Tiên lượng khi đó rất nặng.

Sau vài ngày được hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Bệnh nhân thoát sốc, chức năng các cơ quan dần hồi phục, tỉnh lại và giảm dần hỗ trợ hô hấp.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và từng bước trở lại sinh hoạt bình thường. Trước khi làm thủ tục xuất viện, anh L.A. đã viết lá thư cảm ơn đầy xúc động gửi tới toàn thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng. Trong thư, anh bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước chất lượng điều trị cùng sự chăm sóc tận tụy của các y bác sĩ Việt Nam - những người đã giúp anh vượt qua cửa tử để trở về với cuộc sống.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa nặng gây sốc mất máu, việc nhận diện sớm, hồi sức tích cực đồng thời kiểm soát nguồn chảy máu có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh.

Việt Linh/VTC News
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