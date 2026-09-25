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Dự kiến bỏ môn thứ ba, lớp 10 chỉ thi Toán và Ngữ văn

Thứ Sáu, 17:11, 25/09/2026
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VOV.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất trường THPT không chuyên chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10, thay vì 3 môn như quy định hiện hành.

Bộ GD-ĐT vừa gửi dự thảo tới các sở GD-ĐT và một số đại học, trường đại học có trường THPT để tiếp tục lấy ý kiến. Theo dự thảo, sở GD-ĐT căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh lớp 10 đối với từng trường hoặc nhóm trường.

Đáng chú ý, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận. Trước đó, địa phương phải thực hiện các phương án điều phối, phân bổ học sinh nhưng vẫn không đủ chỗ học.

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Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Trường THPT không chuyên chỉ thi 2 môn

Đối với trường THPT không chuyên, dự thảo đề xuất tổ chức thi 2 môn là Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như hiện nay. Theo đó, môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; môn Toán có thời gian làm bài 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn chuyên đó.

Đề xuất này là thay đổi đáng chú ý so với quy chế hiện hành. Hiện kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do sở GD-ĐT từng địa phương lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Trước đó, trong tháng 8, Bộ GD-ĐT đã lấy ý kiến sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM về phương án chỉ thi Toán và Ngữ văn khi tuyển sinh lớp 10.

Dự thảo điều chỉnh quy định tuyển thẳng, ưu tiên

Dự thảo cũng điều chỉnh quy định về tuyển thẳng và ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10. Ba nhóm học sinh được tuyển thẳng vào THPT gồm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS; học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người và học sinh khuyết tật.

Với các trường hợp khác, sở GD-ĐT được căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng, bảo đảm công khai, công bằng và đúng mục tiêu.

Về điểm ưu tiên, mỗi học sinh chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất. Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển, với mỗi môn thi tính theo thang điểm 10.

Liên quan áp lực tuyển sinh lớp 10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng giải pháp căn cơ không chỉ là thay đổi phương thức tuyển sinh mà phải tăng khả năng tiếp nhận của hệ thống giáo dục thông qua đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất.

Theo Bộ trưởng, khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh và thi cử sẽ giảm.

Thu Hằng/VOV.VN
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