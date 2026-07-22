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Dữ liệu tuyển sinh ĐH: Hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên

Thứ Tư, 13:17, 22/07/2026
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VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học sau khi phát hiện nhiều sai sót trên hệ thống. Hiện còn hơn 125.000 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và hàng chục nghìn hồ sơ thiếu thông tin có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung nhằm bảo đảm chính xác kết quả xét tuyển đại học năm 2026.

Qua rà soát, Bộ GD&ĐT phát hiện một số tồn tại liên quan đến dữ liệu học bạ THPT, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và thông tin khu vực ưu tiên của thí sinh. Nếu không được xử lý kịp thời, các sai sót này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển.

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Toàn bộ việc rà soát, cập nhật dữ liệu phải hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện còn 125.056 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

Ngoài ra, hệ thống còn ghi nhận 28.604 trường hợp có điểm ngoại ngữ nhưng chưa có mã môn ngoại ngữ; 7.475 trường hợp có điểm ngoại ngữ 2 nhưng thiếu mã môn; 3.114 trường hợp có mã môn nhưng chưa có điểm ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, còn 371 phiếu đăng ký chờ duyệt hoặc có sai sót về thông tin và 2.616 trường hợp cần rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên.

Để bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi các trường tiến hành xét tuyển, Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ tập trung rà soát 4 nội dung gồm: thông tin môn ngoại ngữ và môn ngoại ngữ 2 trong học bạ; bảo đảm tất cả phiếu đăng ký đã được duyệt; kiểm tra, xác nhận minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh. Toàn bộ việc rà soát, cập nhật dữ liệu phải hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương cập nhật kết quả thi đối với những trường hợp bị xử lý kỷ luật dẫn đến thay đổi điểm thi; tổng hợp các trường hợp điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo nếu điểm thi thay đổi; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các đơn thư liên quan đến tuyển sinh. Công văn của Bộ nhấn mạnh yêu cầu "tuyệt đối không để chậm muộn, để sót đơn thư của thí sinh".

Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh chủ động kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh, đặc biệt là minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và các thông tin học bạ. Nếu phát hiện sai sót, cần liên hệ ngay điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc sở GD&ĐT để được xử lý trước thời hạn, tránh ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ xét tuyển và xử lý nguyện vọng từ ngày 4 đến 9/8, thực hiện 6 đợt lọc ảo. Sau đó, các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

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Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Thu Hằng/VOV.VN
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