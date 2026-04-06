Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày ở Nghệ An

Thứ Hai, 16:34, 06/04/2026
VOV.VN - Chiều 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (SN 1970, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.

Theo thông tin từ địa phương, thi thể nạn nhân được phát hiện vào khoảng 15h30 cùng ngày, cách vị trí chiếc xe máy ông Dương bỏ lại hơn 2km.

Rất đông người dân và lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, trước khi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Trước đó, sáng 3/4, ông Lê Văn Dương rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Ngay khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện xe máy của nạn nhân tại khu vực chùa Tân Kỳ, Công an xã đã huy động lực lượng, phối hợp với quân sự và người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng tại khu vực 7 thung lèn Rỏi phía sau chùa và các vùng phụ cận.

Trong suốt nhiều ngày, hàng trăm người đã được huy động, sử dụng thêm flycam để hỗ trợ, đồng thời chia thành nhiều nhóm tiến sâu vào rừng, hang đá, vách núi. Do địa hình hiểm trở, nhiều khu vực mất sóng điện thoại nên các nhóm phải sử dụng bộ đàm để giữ liên lạc, phối hợp tìm kiếm.

Theo người tham gia tìm kiếm, các lực lượng đã nỗ lực rà soát nhiều khu vực rừng sâu, hang đá quanh chùa Tân Kỳ với quyết tâm sớm tìm thấy nạn nhân.

Ông Lê Văn Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ tại địa phương. Khi rời khỏi nhà, ông mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 37Z3-0201, di chuyển theo hướng từ xóm Phượng Kỳ lên xóm Cửa (xã Tân Phú), sau đó mất tích để lại chiếc xe máy.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Xuyên rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Nghệ An
Xuyên rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Nghệ An

VOV.VN - Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người đàn ông (56 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày mất tích, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Xuyên rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Nghệ An

Xuyên rừng tìm kiếm người đàn ông mất tích ở Nghệ An

VOV.VN - Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm người đàn ông (56 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày mất tích, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi tắm biển
Tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi tắm biển

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi đi tắm biển.

Tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi tắm biển

Tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi tắm biển

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 cháu bé trong vụ 2 cháu mất tích khi đi tắm biển.

Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm
Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm

VOV.VN - Sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy bé trai 5 tuổi Lê Gia Phúc, trú xã Lộc An, thành phố Huế, sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi. Bé an toàn, sức khỏe ổn định, nhờ sự phối hợp nhanh chóng của chính quyền và cộng đồng.

Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm

Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm

VOV.VN - Sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy bé trai 5 tuổi Lê Gia Phúc, trú xã Lộc An, thành phố Huế, sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi. Bé an toàn, sức khỏe ổn định, nhờ sự phối hợp nhanh chóng của chính quyền và cộng đồng.

