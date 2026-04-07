Tìm thấy thi thể nam sinh trường chuyên mất tích khi tắm biển Quy Nhơn

Thứ Ba, 10:24, 07/04/2026
VOV.VN - Sáng 7/4, sau hơn một ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), nạn nhân bị sóng cuốn khi tắm biển tại phường Quy Nhơn vào chiều 5/4.

Thi thể em H. được tìm thấy vào lúc 4 giờ 25 phút cùng ngày, tại khu vực gần nơi xảy ra vụ việc.

tim thay thi the nam sinh truong chuyen mat tich khi tam bien quy nhon hinh anh 1
Các lực lượng làm việc liên tục hơn 1 ngày đêm để tìm kiếm cứu nạn em H.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5/4, sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương rủ nhau ra tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc xuống nước, em H.Đ.A.H và một học sinh khác không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Người dân phát hiện đã kịp thời cứu được một em, riêng em H.Đ.A.H bị mất tích.

tim thay thi the nam sinh truong chuyen mat tich khi tam bien quy nhon hinh anh 2
Người dân địa phương theo dõi, ngóng chờ việc tìm kiếm cứu nạn em H. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng cứu hộ của tỉnh Gia Lai đã huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Sau hơn một ngày nỗ lực, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: đuối nước tai nạn biển học sinh mất tích Quy Nhơn cảnh báo an toàn sóng lớn nguy hiểm cứu hộ thương tâm kỹ năng sinh tồn tin nóng
Một nam sinh tử vong do đuối nước

VOV.VN - Một nam sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tử vong do đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

VOV.VN - Một nam sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị tử vong do đuối nước khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Một học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đuối nước khi cùng bạn đi tắm hồ

VOV.VN - Vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm hồ làm 1 học sinh lớp 8 tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tử vong.

VOV.VN - Vừa xảy ra vụ đuối nước khi đi tắm hồ làm 1 học sinh lớp 8 tại xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tử vong.

Biểu dương người đàn ông dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng vừa đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang, 57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

VOV.VN - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng vừa đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang, 57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

