中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo

Thứ Sáu, 21:58, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (22/5), UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, thống nhất và thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Trị.

Về phía lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chứng kiến lễ ký kết về phía lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có các ông: Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị ký biên bản hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, thu hút du khách đến với Quảng Trị bằng tàu hỏa.

Cụ thể, hai bên sẽ tăng cường truyền thông, quảng bá điểm đến du lịch Quảng Trị trên các đoàn tàu, nhà ga và nền tảng số của ngành đường sắt; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; kết nối quảng bá du lịch Quảng Trị với Huế, Đà Nẵng hình thành chuỗi sản phẩm “Con đường di sản miền Trung”.

Hai bên cũng phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu đi lại của du khách để xây dựng các tuyến tàu du lịch liên tỉnh, liên tuyến; triển khai hiệu quả các chuyến tàu du lịch Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng và các tuyến tàu kết nối Hà Nội, Đồng Hới, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đến Quảng Trị. Đồng thời, ngành đường sắt cũng xây dựng chính sách giá vé ưu đãi linh hoạt dành riêng cho các chương trình kích cầu du lịch địa phương gắn liền các khung giờ vàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến với Quảng Trị.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 2
Lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, thời gian qua ngành đường sắt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa vào vận hành nhiều chuyến tàu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch, văn hóa và lịch sử của địa phương; đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với vận tải đường sắt, tạo thêm sức hút cho trục du lịch “Con đường di sản miền Trung”.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 3
Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ông Đặng Sỹ Mạnh cam kết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng các đoàn tàu du lịch và đẩy mạnh quảng bá du lịch của tỉnh trong thời gian tới, góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác. “Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cam kết sẽ hết mình để có những sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, những đầu máy tốt, những cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại. Sẽ có các cam kết và thực hiện mạnh mẽ, các bên phấn đấu cuối tháng 8 có thể lăn bánh con tàu này”.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 4
Lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương tham dự lễ ký kết

Tỉnh Quảng Trị đang đứng trước thời cơ, vận hội mới khi không gian phát triển được mở rộng. Việc phát huy hiệu quả trục du lịch “Con đường di sản miền Trung”, kết nối các di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của khu vực là hết sức cần thiết. Việc này sẽ giúp hội tụ hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với các điểm đến tiêu biểu như Phong Nha – Kẻ Bàng, các di tích lịch sử cách mạng của Quảng Trị với các điểm đến của Huế, Đà Nẵng. Cũng từ đó, các tỉnh miền Trung hoàn thiện trục kết nối du lịch liên vùng, phát huy giá trị các di sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tỉnh Quảng Trị cũng xác định mục tiêu là biến việc di chuyển bằng đường sắt thành một trải nghiệm du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Trị, là một điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Quảng Trị.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 5
Các đại biểu chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, khảo sát và phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai tuyến tàu du lịch liên tỉnh Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng nhằm tăng thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách, giảm tải áp lực giao thông đường bộ. Hiện nay, tỉnh chưa có sản phẩm vận tải đường sắt chuyên biệt phục vụ du lịch, chưa khai thác hiệu quả lợi thế “hành trình di sản” xuyên suốt của tuyến. Do đó, việc tổ chức đôi tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm “một hành trình - đa điểm đến - đa trải nghiệm”, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.

Dua du khach den quang tri bang nhung chuyen tau trai nghiem doc dao hinh anh 6
Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm khai thác hiệu quả tuyến tàu di sản này. “Với quyết tâm và sự đồng hành của Đường sắt Việt Nam, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ viên chức và người dân Quảng Trị, việc ký kết ngày hôm nay chắc chắn sẽ thành hiện thực, có những phát triển vừa tạo niềm tin cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong mở mang đầu tư, mở ra các dịch vụ mới, đồng thời tạo các cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra”.

cac_dai_bieu_co_quan_trung_uong_tham_du_dien_dan.jpg

Báo chí là “cầu nối mềm” giữa hình ảnh quốc gia và du khách, cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (22/5), tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và các địa phương.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị Đà Nẵng Huế ký kết hợp tác phát triển du lịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quảng bá du lịch đường sắt du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công
Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công.

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công.

Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2. Kỳ họp này xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sáng nay (20/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2. Kỳ họp này xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Cán bộ miền núi Quảng Trị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ
Cán bộ miền núi Quảng Trị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ

VOV.VN - Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Từ thực tiễn "vừa làm, vừa học", sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ miền núi Quảng Trị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ miền núi Quảng Trị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ

VOV.VN - Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Từ thực tiễn "vừa làm, vừa học", sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục