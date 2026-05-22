Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Trị.

Về phía lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chứng kiến lễ ký kết về phía lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có các ông: Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội.

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, thu hút du khách đến với Quảng Trị bằng tàu hỏa.

Cụ thể, hai bên sẽ tăng cường truyền thông, quảng bá điểm đến du lịch Quảng Trị trên các đoàn tàu, nhà ga và nền tảng số của ngành đường sắt; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước; kết nối quảng bá du lịch Quảng Trị với Huế, Đà Nẵng hình thành chuỗi sản phẩm “Con đường di sản miền Trung”.

Hai bên cũng phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu đi lại của du khách để xây dựng các tuyến tàu du lịch liên tỉnh, liên tuyến; triển khai hiệu quả các chuyến tàu du lịch Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng và các tuyến tàu kết nối Hà Nội, Đồng Hới, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đến Quảng Trị. Đồng thời, ngành đường sắt cũng xây dựng chính sách giá vé ưu đãi linh hoạt dành riêng cho các chương trình kích cầu du lịch địa phương gắn liền các khung giờ vàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến với Quảng Trị.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, thời gian qua ngành đường sắt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa vào vận hành nhiều chuyến tàu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Quảng Trị sẽ góp phần phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch, văn hóa và lịch sử của địa phương; đồng thời hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với vận tải đường sắt, tạo thêm sức hút cho trục du lịch “Con đường di sản miền Trung”.

Ông Đặng Sỹ Mạnh cam kết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng các đoàn tàu du lịch và đẩy mạnh quảng bá du lịch của tỉnh trong thời gian tới, góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác. “Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cam kết sẽ hết mình để có những sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, những đầu máy tốt, những cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại. Sẽ có các cam kết và thực hiện mạnh mẽ, các bên phấn đấu cuối tháng 8 có thể lăn bánh con tàu này”.

Tỉnh Quảng Trị đang đứng trước thời cơ, vận hội mới khi không gian phát triển được mở rộng. Việc phát huy hiệu quả trục du lịch “Con đường di sản miền Trung”, kết nối các di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của khu vực là hết sức cần thiết. Việc này sẽ giúp hội tụ hệ thống tài nguyên du lịch phong phú với các điểm đến tiêu biểu như Phong Nha – Kẻ Bàng, các di tích lịch sử cách mạng của Quảng Trị với các điểm đến của Huế, Đà Nẵng. Cũng từ đó, các tỉnh miền Trung hoàn thiện trục kết nối du lịch liên vùng, phát huy giá trị các di sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. Tỉnh Quảng Trị cũng xác định mục tiêu là biến việc di chuyển bằng đường sắt thành một trải nghiệm du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Trị, là một điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, khảo sát và phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam triển khai tuyến tàu du lịch liên tỉnh Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng nhằm tăng thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách, giảm tải áp lực giao thông đường bộ. Hiện nay, tỉnh chưa có sản phẩm vận tải đường sắt chuyên biệt phục vụ du lịch, chưa khai thác hiệu quả lợi thế “hành trình di sản” xuyên suốt của tuyến. Do đó, việc tổ chức đôi tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm “một hành trình - đa điểm đến - đa trải nghiệm”, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.

Ông Lê Hồng Vinh khẳng định, tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm khai thác hiệu quả tuyến tàu di sản này. “Với quyết tâm và sự đồng hành của Đường sắt Việt Nam, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ viên chức và người dân Quảng Trị, việc ký kết ngày hôm nay chắc chắn sẽ thành hiện thực, có những phát triển vừa tạo niềm tin cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong mở mang đầu tư, mở ra các dịch vụ mới, đồng thời tạo các cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra”.