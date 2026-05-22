Báo chí là “cầu nối mềm” giữa hình ảnh quốc gia và du khách, cộng đồng quốc tế

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Các cơ quan báo chí đã đồng hành rất tích cực với ngành du lịch thông qua việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn; Truyền thông chính sách phát triển du lịch; Lan tỏa các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch di sản; Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá; Kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách.

Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn tại diễn đàn này sẽ đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.

“Chúng ta cần tiếp tục làm rõ của báo chí đối với thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam. Báo chí và doanh nghiệp du lịch có tác động tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau như một hệ sinh thái. Báo chí cũng góp phần xử lý các sự cố truyền thông ảnh hưởng đến thương hiệu, ủng hộ sự khởi nghiệp của doanh nghiệp, đồng hành một cách toàn diện trong các hoạt động của chuỗi kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng Hồ An Phong

Diễn đàn một lần nữa khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Diễn đàn gồm 2 phiên chính: Thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch; Đối thoại chính sách và thị trường. Phiên tham luận của diễn đàn tập trung trao đổi các nội dung về truyền thông du lịch quốc gia, báo chí dữ liệu, truyền thông số, kinh nghiệm từ doanh nghiệp và thực tiễn địa phương trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dữ liệu số, báo chí đa nền tảng và truyền thông đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới đang trở thành xu thế tất yếu của báo chí hiện đại.

“Chúng tôi xem dữ liệu số và cách thức truyền thông trong quảng bá du lịch là những cốt cán để có thể điều chỉnh những nội dung thông tin phù hợp trong việc thu hút, đưa tin về du lịch. Từ việc đưa tin này, chúng tôi cũng trải nghiệm số bằng sản phẩm đa dạng, sản phẩm dữ liệu hết sức hấp dẫn. Công chúng có thể tiếp nhận các lĩnh vực trên nền tảng số như TikTok, short, podcast, infographic”, ông Duẩn nói.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đã đón được 8,8 triệu khách du lịch quốc tế, đạt được 35% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh hiện nay đến cuối năm, ngành Du lịch Việt Nam có nhiều cơ hội và đối diện với nhiều thách thức đan xen. Ngành du lịch Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, bộ ban ngành; công tác quản lý ngày càng tốt. Trong làn sóng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, AI, du lịch thông minh nở rộ đã hỗ trợ nhiều cho du lịch và quảng bá du lịch. Sau dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều xu hướng du lịch mới, điểm đến an toàn, du lịch xanh.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng nêu nhiều thách thức khác trong du lịch, trong đó công tác truyền thông chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu.

“Trong công tác truyền thông chính sách, đặc biệt rất nhiều chính sách được ban hành từ các chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên chưa có các hình thức để giới thiệu những cái mới, tiện ích, chính sách thông thoáng hơn trong du lịch để phát triển từ đó kích thích việc đầu tư”, ông Khánh bày tỏ.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một số đơn vị, đối tác nhằm đẩy mạnh truyền thông về du lịch, tích cực lan tỏa xu hướng của du lịch toàn cầu cũng như chủ trương của Chính phủ về đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển du lịch Xanh.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng một số cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam.

