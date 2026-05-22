中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Báo chí là “cầu nối mềm” giữa hình ảnh quốc gia và du khách, cộng đồng quốc tế

Thứ Sáu, 20:05, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (22/5), tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và các địa phương.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 1
Các đại biểu cơ quan Trung ương tham dự diễn đàn

Phát biểu khai mạc, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 2
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Các cơ quan báo chí đã đồng hành rất tích cực với ngành du lịch thông qua việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn; Truyền thông chính sách phát triển du lịch; Lan tỏa các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch di sản; Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá; Kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 3
Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại diễn đàn

Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn tại diễn đàn này sẽ đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.

“Chúng ta cần tiếp tục làm rõ của báo chí đối với thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam. Báo chí và doanh nghiệp du lịch có tác động tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau như một hệ sinh thái. Báo chí cũng góp phần xử lý các sự cố truyền thông ảnh hưởng đến thương hiệu, ủng hộ sự khởi nghiệp của doanh nghiệp, đồng hành một cách toàn diện trong các hoạt động của chuỗi kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế”, Thứ trưởng Hồ An Phong

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 4
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026

Diễn đàn một lần nữa khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Diễn đàn gồm 2 phiên chính: Thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch; Đối thoại chính sách và thị trường. Phiên tham luận của diễn đàn tập trung trao đổi các nội dung về truyền thông du lịch quốc gia, báo chí dữ liệu, truyền thông số, kinh nghiệm từ doanh nghiệp và thực tiễn địa phương trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 5
Diễn giả trình bày tham luận tại diễn đàn

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dữ liệu số, báo chí đa nền tảng và truyền thông đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới đang trở thành xu thế tất yếu của báo chí hiện đại.

“Chúng tôi xem dữ liệu số và cách thức truyền thông trong quảng bá du lịch là những cốt cán để có thể điều chỉnh những nội dung thông tin phù hợp trong việc thu hút, đưa tin về du lịch. Từ việc đưa tin này, chúng tôi cũng trải nghiệm số bằng sản phẩm đa dạng, sản phẩm dữ liệu hết sức hấp dẫn. Công chúng có thể tiếp nhận các lĩnh vực trên nền tảng số như TikTok, short, podcast, infographic”, ông Duẩn nói.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 6
Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đã đón được 8,8 triệu khách du lịch quốc tế, đạt được 35% kế hoạch năm.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 7
Phiên đối thoại chính sách và thị trường tại diễn đàn

Trong bối cảnh hiện nay đến cuối năm, ngành Du lịch Việt Nam có nhiều cơ hội và đối diện với nhiều thách thức đan xen. Ngành du lịch Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, bộ ban ngành; công tác quản lý ngày càng tốt. Trong làn sóng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, AI, du lịch thông minh nở rộ đã hỗ trợ nhiều cho du lịch và quảng bá du lịch. Sau dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều xu hướng du lịch mới, điểm đến an toàn, du lịch xanh.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 8
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trao đổi tại diễn đàn

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng nêu nhiều thách thức khác trong du lịch, trong đó công tác truyền thông chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu.

“Trong công tác truyền thông chính sách, đặc biệt rất nhiều chính sách được ban hành từ các chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên chưa có các hình thức để giới thiệu những cái mới, tiện ích, chính sách thông thoáng hơn trong du lịch để phát triển từ đó kích thích việc đầu tư”, ông Khánh bày tỏ.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 9
Lễ công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác đẩy mạnh truyền thông về du lịch

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một số đơn vị, đối tác nhằm đẩy mạnh truyền thông về du lịch, tích cực lan tỏa xu hướng của du lịch toàn cầu cũng như chủ trương của Chính phủ về đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển du lịch Xanh.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 10
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng một số cơ quan báo chí, trong đó có cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen tặng một số cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam.

bao chi la cau noi mem giua hinh anh quoc gia va du khach, cong dong quoc te hinh anh 11
Các đại biểu tham dự diễn đàn

 

du_thuyen_tau_bien_ha_long_quang_ninh_2.jpg

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: báo chí xúc tiến du lịch diễn đàn du lịch Việt Nam truyền thông chính sách quảng bá du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cà Mau nâng tầm “tài nguyên ký ức” đất rừng U Minh Hạ để phát triển du lịch
Cà Mau nâng tầm “tài nguyên ký ức” đất rừng U Minh Hạ để phát triển du lịch

VOV.VN - Đất rừng U Minh Hạ không chỉ là một địa danh mà còn là không gian văn hóa tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng giá trị sinh thái của vùng đất phương Nam xưa. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên ấy cần được nâng tầm hơn nữa nhằm tạo bước đột phá.

Cà Mau nâng tầm “tài nguyên ký ức” đất rừng U Minh Hạ để phát triển du lịch

Cà Mau nâng tầm “tài nguyên ký ức” đất rừng U Minh Hạ để phát triển du lịch

VOV.VN - Đất rừng U Minh Hạ không chỉ là một địa danh mà còn là không gian văn hóa tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng giá trị sinh thái của vùng đất phương Nam xưa. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tận dụng lợi thế này để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên ấy cần được nâng tầm hơn nữa nhằm tạo bước đột phá.

"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch
"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

VOV.VN - Lần đầu tiên diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được tổ chức vào chiều tối 20/5 tại bãi biển Mỹ Khê và các phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc, người dân và du khách thích thú.

"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

"Gánh vị Đà Nẵng” trên bãi biển du lịch

VOV.VN - Lần đầu tiên diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được tổ chức vào chiều tối 20/5 tại bãi biển Mỹ Khê và các phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Hơn 70 gánh hàng rong ẩm thực được diễu hành trên bãi cát cùng những tiếng rao quen thuộc, tái hiện hình ảnh mộc mạc, người dân và du khách thích thú.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục