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Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc vào đất liền

Chủ Nhật, 11:30, 12/07/2026
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VOV.VN - Sáng 12/7, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân xấu số vụ lật ca nô chở du khách ở vùng biển An Thới rời đảo.

Được biết, xe chở thi thể các nạn nhân di chuyển vào đất liền bằng phà riêng từ cảng Bãi Vòng vào Hà Tiên, tiếp tục di chuyển lên TPHCM để bàn giao theo thủ tục quy định.

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Lãnh đạo tỉnh và chính quyền đặc khu đưa tiễn nạn nhân rời đảo

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, An Giang cho biết, chủ phương tiện xảy ra sự cố đồng ý hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 1.000 USD. Các du khách đang điều trị khỏe mạnh thì mỗi một người là 500 USD. Chính quyền thì hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 USD. 

Riêng công tác phối hợp đã nhận được sự vào cuộc của nhiều ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, Công an. Hiện nay Công an tỉnh đã khẩn trương thực hiện các thủ tục về điều tra, phân loại hộ tịch, trên tinh thần nhanh chóng quyết liệt, phục vụ tối đa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân và phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Làm sao để giải quyết nhanh và đưa các nạn nhân này về nước hoặc là xử lý theo các tình huống khác và theo yêu cầu của gia đình của họ.

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Tổng rà soát các tuyến vận tải đưa khách ra đảo sau vụ tai nạn tại Phú Quốc

VOV.VN - Sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc khiến nhiều người chết và bị thương, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu đồng loạt rà soát, kiểm tra các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, vận tải khách du lịch và các tuyến đường thủy có lưu lượng lớn trên cả nước.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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