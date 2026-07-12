Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc vào đất liền

Được biết, xe chở thi thể các nạn nhân di chuyển vào đất liền bằng phà riêng từ cảng Bãi Vòng vào Hà Tiên, tiếp tục di chuyển lên TPHCM để bàn giao theo thủ tục quy định.

Lãnh đạo tỉnh và chính quyền đặc khu đưa tiễn nạn nhân rời đảo

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, An Giang cho biết, chủ phương tiện xảy ra sự cố đồng ý hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 1.000 USD. Các du khách đang điều trị khỏe mạnh thì mỗi một người là 500 USD. Chính quyền thì hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 USD.

Riêng công tác phối hợp đã nhận được sự vào cuộc của nhiều ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, Công an. Hiện nay Công an tỉnh đã khẩn trương thực hiện các thủ tục về điều tra, phân loại hộ tịch, trên tinh thần nhanh chóng quyết liệt, phục vụ tối đa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân và phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Làm sao để giải quyết nhanh và đưa các nạn nhân này về nước hoặc là xử lý theo các tình huống khác và theo yêu cầu của gia đình của họ.