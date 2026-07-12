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Đưa ECMO ra Phú Quốc cấp cứu nạn nhân vụ lật ca nô

Chủ Nhật, 09:35, 12/07/2026
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VOV.VN - Liên quan đến vụ lật ca nô chở đoàn khách du lịch tại Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương huy động ê-kíp hồi sức, mang theo hệ thống ECMO cùng nhiều thiết bị chuyên sâu ra đảo để hỗ trợ điều trị hai nạn nhân nguy kịch.

Ngày 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật ca nô xảy ra tại Phú Quốc.

Dua ecmo ra phu quoc cap cuu nan nhan vu lat ca no hinh anh 1
Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo hệ thống ECMO để cấp cứu hồi sức cho nạn nhân (Ảnh: BVCR cung cấp)

Ngay trong đêm 11/7, sau khi nhận được thông tin, 2 bác sĩ thuộc Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Cấp cứu cùng 1 điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt tại Bệnh viện Mặt Trời, phường An Thới, đặc khu Phú Quốc để phối hợp hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nguy kịch.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy thiết lập hệ thống hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia của Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Tim mạch can thiệp và Khoa Nội thần kinh.

Rạng sáng 12/7, đoàn chuyên gia tiếp tục lên đường ra Phú Quốc để trực tiếp tham gia điều trị.

Để sẵn sàng xử trí các tình huống nguy kịch, đoàn công tác mang theo hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO), máy thở, thiết bị vận chuyển người bệnh, dụng cụ can thiệp mạch vành, cùng nhiều thuốc và vật tư hồi sức chuyên sâu. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết ra Phú Quốc.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện có 2 trường hợp bệnh nặng đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Một bệnh nhân nam sinh năm 1987 hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định nhưng vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng oxy qua ống thông mũi.

Dua ecmo ra phu quoc cap cuu nan nhan vu lat ca no hinh anh 2
Chuyên gia hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện (Ảnh: BVCR cung cấp)

Trường hợp còn lại là nam giới khoảng 45-50 tuổi, chưa xác định được danh tính, nhập viện trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp và phải đặt nội khí quản thở máy.

Kết quả thăm khám ghi nhận người bệnh bị xuất huyết dưới nhện lượng ít, gãy nhiều xương sườn bên trái, tổn thương nhu mô phổi, nghi tổn thương động mạch vành và cơ tim do chấn thương, kèm rối loạn đường huyết và điện giải. Hiện bệnh nhân vẫn đang được thở máy và hồi sức tích cực.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h ngày 11/7, ca nô chở đoàn khách du lịch gặp nạn khi di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Vụ tai nạn khiến 36 người được đưa vào bờ, trong đó 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Các nạn nhân được chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn để cấp cứu, điều trị, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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