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Đưa thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền

Thứ Sáu, 11:56, 02/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long vừa kịp thời cứu một thuyền viên bị ngạt khí, nguy hiểm đến tính mạng khi đang lao động trên biển. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, sát cánh cùng ngư dân, hỗ trợ ngư dân trong mọi tình huống.

Khoảng 7h ngày 1/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, tiếp nhận tin báo từ chủ tàu cá BT-99658-TS về việc thuyền viên Hồng Văn Phước, sinh năm 1984, thường trú tại ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long, bị ngạt khí trong quá trình lao động trên tàu. Lúc này, sức khỏe ông Phước diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi xảy ra sự việc, thuyền viên Hồng Văn Phước được đưa sang tàu cá VL-99239-TS để vận chuyển vào bờ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long. Đơn vị nhanh chóng điều động một ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá VL-99239-TS.

Dua thuyen vien bi nan tren bien vao dat lien hinh anh 1
Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long khẩn trương đưa thuyền viên bị nạn vào đất liền để điều trị 

Lực lượng Biên phòng đã hỗ trợ đưa thuyền viên Phước sang ca nô, tổ chức sơ cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Quân y 120 để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Nhờ được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, hiện sức khỏe của thuyền viên Hồng Văn Phước đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Dua thuyen vien bi nan tren bien vao dat lien hinh anh 2
Bộ đội biên phòng kiểm tra sức khỏe, sơ cấp cứu nạn nhân

Việc nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức sơ cứu và đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long trong công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân hoạt động trên biển.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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