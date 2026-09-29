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Cấp cứu thuyền viên tàu Liberia nghi ngạt khí hóa chất ngoài khơi Vũng Tàu

Thứ Ba, 09:31, 29/09/2026
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VOV.VN - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa điều tàu SAR 272 cùng 2 y sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM ra vùng biển cách mũi Vũng Tàu 67 hải lý, kịp thời cấp cứu và đưa về bờ an toàn một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III (quốc tịch Liberia) bị bất tỉnh do nghi hít phải khí hóa chất.

Trước đó, ngày 28/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ Công ty TNHH MSC Việt Nam đối với một thuyền viên trên tàu MSC HERMES III, số IMO 9350317, quốc tịch Liberia.

cap cuu thuyen vien tau liberia nghi ngat khi hoa chat ngoai khoi vung tau hinh anh 1
Tiến hành đưa nạn nhân tàu Liberia vào bờ cấp cứu (Nguồn: Cộng tác viên)

Tại thời điểm đề nghị hỗ trợ, tàu đang cách mũi Vũng Tàu 67 hải lý về phía Đông - Đông Bắc và hành trình về khu vực phao số 0 Vũng Tàu để khắc phục và sửa chữa.

Theo thông tin từ thuyền trưởng, thuyền viên có khả năng đã hít phải khí hóa chất trong quá trình làm việc trên tàu, sau đó xuất hiện tình trạng bất thường, nôn ói và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tình trạng nạn nhân được đánh giá nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đề nghị kết nối để được tư vấn y tế. 

Đến 21h15 cùng ngày, đơn vị điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 thường trực tại phường Phước Thắng, TP.HCM hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Để bảo đảm công tác cấp cứu y tế cho nạn nhân, 2 y sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã được bố trí đi cùng tàu SAR 272 tổ chức tiếp nhận, sơ cứu và chăm sóc nạn nhân.

cap cuu thuyen vien tau liberia nghi ngat khi hoa chat ngoai khoi vung tau hinh anh 2
Thuyền viên được đưa về bờ tiếp tục chuyển viện để điều trị (Nguồn: Cộng tác viên)

Trong quá trình cơ động đến hiện trường, lực lượng cứu nạn duy trì phối hợp với tàu MSC HERMES III và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhanh chóng triển khai các phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân và rút ngắn thời gian đưa người bị nạn về bờ; bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng để tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc, kiểm tra và xử lý y tế theo quy định.

Việc huy động kịp thời phương tiện tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng cùng lực lượng y tế đã góp phần bảo đảm công tác cấp cứu, vận chuyển nạn nhân từ tàu biển về bờ trong thời gian sớm nhất.

Video toàn cảnh cấp cứu thuyền viên người Liberia
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Cần Thơ cứu vớt 5 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 23/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển được một tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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