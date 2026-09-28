Nhà giàn DK1/12 kịp thời sơ cứu ngư dân bị thương trên biển

Theo đó, vào 12h30 ngày 27/9, Nhà giàn DK1/12 nhận tín hiệu từ tàu cá TG93559TS đề nghị hỗ trợ y tế cho ngư dân Nguyễn Phùng Thế Bảo, sinh năm 1996, quê Đồng Tháp, bị thương trong lúc đánh bắt hải sản.

Quân y Nhà giàn DK1.12 khâu vết thương cho ngư dân

Theo thông tin từ tàu cá, anh Bảo bị đuôi cá bò cắt vào tay. Quân y Nhà giàn DK1/12 nhanh chóng đưa ngư dân lên nhà giàn kiểm tra. Vết thương dài khoảng 3cm, sâu 0,5cm, khu vực xung quanh sưng. Quân y đã xử trí, khâu, băng bó và cấp thuốc. Sau chăm sóc, sức khỏe ngư dân ổn định. Cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/12 đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thuyền trưởng và ngư dân chấp hành quy định pháp luật trong khai thác thủy sản, trao tặng tàu 2 lá cờ Tổ quốc.

Đến 13h30 cùng ngày, ngư dân Nguyễn Phùng Thế Bảo được đưa trở lại tàu cá TG93559TS an toàn. Việc kịp thời hỗ trợ ngư dân tiếp tục khẳng định Nhà giàn DK1 là điểm tựa tin cậy của bà con vươn khơi, bám biển.