Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động
VOV.VN - Chiều 24/9, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân trên tàu cá bị tai nạn khi đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa.
Khoảng 11h, khi tàu đang hoạt động cách đảo Đá Nam khoảng 5 hải lý về phía Bắc, ngư dân 57 tuổi bị máy cắt văng vào bàn tay trái. Sau khi được các thuyền viên sơ cứu, cầm máu, ngư dân được đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu.
Kíp quân y nhanh chóng vệ sinh, sát khuẩn vùng tổn thương, cắt lọc tổ chức dập nát và khâu vết thương. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và điều trị kháng sinh do vết thương có nguy cơ nhiễm khuẩn cao.
Việc kịp thời cấp cứu ngư dân trên biển tiếp tục khẳng định vai trò của các bệnh xá quân y Trường Sa, là điểm tựa chăm sóc sức khỏe, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.