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Đưa tin sai lệch về dự báo khí tượng thủy văn có thể bị phạt đến 40 triệu đồng

Thứ Sáu, 22:16, 26/06/2026
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VOV.VN - Tại Nghị định số 219/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Chính phủ ban hành Nghị định số 219/2026/NĐ-CP ngày 21/06/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

12 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Nghị định này gồm 4 chương, 30 điều quy định các hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

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Ảnh minh họa

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn gồm:

Vi phạm quy định về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;

Vi phạm quy định về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về quan trắc khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tổ chức, cá nhân.

Vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Vi phạm quy định về trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Vi phạm quy định về tác động vào thời tiết.

Vi phạm quy định về sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Các hành vi vi phạm khác về khí tượng thủy văn quy định tại Nghị định này.

Hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn gồm:

Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các tổ chức khác hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mức xử phạt vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Về vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Nghị định quy định:

 Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mà không nêu rõ nguồn gốc bản tin.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có nguồn gốc.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát không đầy đủ nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn chậm so với thời gian quy định.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gian lận về nguồn gốc bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khi truyền, phát; Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Đưa tin sai lệch về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và các điểm b, c và d khoản 5 nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/8/2026.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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