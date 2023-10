Đừng biến trường học thành nơi sợ hãi của học sinh

Trong bài phát biểu của mình, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những tân sinh viên giữa rất nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn đã chọn theo đuổi nghề giáo.

Dẫn chứng cho điều này, thầy Hiệu trưởng cho rằng, trong số tân sinh viên của trường, những em như Đinh Cao Sơn – huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, các em đạt giải nhất, nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các em đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông có nhiều cơ hội tốt hơn, nhiều triển vọng nghề nghiệp, thăng tiến và thu nhập nhưng vẫn chọn trường đại học Sư phạm Hà Nội làm điểm đến cho hành trình nghề nghiệp.

Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong bài phát biểu khai giảng đã bày tỏ sự "ngưỡng mộ" với những tân sinh viên đã lựa chọn theo đuổi nghề giáo

Đây giống như "lựa chọn một sự cống hiến, một sự dấn thân. Điều này đáng khâm phục biết bao. Đây là diễm phúc cho mái trường này và cho nền giáo dục nước nhà”, GS Minh khẳng định.

Đừng vì những điểm số vô hồn mà trẻ phải "ai oán" về sau

Chia sẻ với các tân giáo sinh, GS Nguyễn Văn Minh khuyên những thầy cô giáo tương lai "hãy nói đúng và nói thật, hãy dám rũ bỏ những thành tích ảo tưởng vì nó là căn nguyên cho dối trá sau này. Xin hãy đừng vì những điểm số vô hồn, những bản học bạ đẹp mà trẻ phải ai oán về sau".

Mỗi đứa trẻ là một hào quang riêng có, hãy vì tài năng đó mà nhân lên. Đừng khoác lên những hào quang không phải của chúng vì sẽ thành ảo ảnh trong tương lai.

Những thầy cô giáo tương lai trong ngày khai giảng đầu tiên dưới mái trường đại học Sư phạm Hà Nội

Mỗi ngôi trường phải là ngôi nhà đầy ắp yêu thương để trẻ em muốn đến và nơi các thầy cô cũng cảm thấy hài lòng. Làm tốt điều đó mà được khen thì quá mừng. Nhưng xin đừng chỉ vì những bằng khen mà thổi phồng, giấu diếm và nghiệt ngã với nhau.

Mong rằng đừng làm biến tướng bản chất tốt đẹp của thi đua, khi quan niệm rằng thiêng liêng nhất của nghề giáo là con trẻ lớn lên thành người tử tế để rồi mọi việc dấn thân để làm cho xã hội văn minh hơn. Đó là phần thưởng tuyệt vời nhất mà mọi người hướng đến.

Giữ vững niềm tin khi chọn nghề giáo

Hơn ai hết, vị hiệu trưởng trường đại học dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ giáo viên hiểu và chia sẻ cùng tân sinh viên thực tế của nghề giáo ngày hôm nay đã và đang phải đối diện. Có thể trang thiết bị cơ sở vất chất phục vụ cho người làm nghề giáo hôm nay đã ít nhiều cải thiện, tốt lên nhưng vẫn còn đầy rẫy những nhọc nhằn, khó khăn và cả những cách nhìn nhận đa chiều, trong đó có cả những cách nhìn tiêu cực.

“Tuổi 18 đôi mươi mà chỉ ngồi ủ dột, chỉ ngồi than nghèo, than khó thì chán quá chừng. Sự mục ruỗng trong tâm hồn không phải chỉ sự xâm thực của ngoại cảnh mà chính là do bản lĩnh mỗi người. Đừng đánh mất niềm tin, mất niềm tin là tiêu tan động lực”, GS Nguyễn Văn Minh mong muốn những tân sinh viên khi đã lựa chọn học làm nghề giữ vững niềm tin.

Góc check-in cho tân giáo sinh K73

Lựa chọn theo nghề giáo của các tân sinh viên theo thầy hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm rất đáng để “cam kết về việc nhà trường sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho các em vì đó là của để dành cho tương lai. Đây là lời hứa danh dự, là bổn phận của thầy, của Nhà trường”.

Trong phát biểu của mình, GS Minh cũng gửi gắm tới phụ huynh và xã hội: "Đừng biến trường học thành nơi sợ hãi của học sinh và đừng coi trường học là nơi phó mặc của phụ huynh cho thầy cô giáo mà hãy đồng hành cùng nhau".

Chính người lớn, có lúc đã tước mất quyền vô tư của con trẻ. Trẻ phải được vui chơi, được học hành và được chăm sóc. Ở thành phố, giờ học đến kín không có thời gian để ý đến xung quanh. Ở nông thôn thì trẻ em lam lũ cùng với cha mẹ để kiếm miếng cơm manh áo mỗi ngày, biết mấy điều cũng chỉ qua những giờ lên lớp. Mong rằng mỗi chúng ta, các bậc phụ huynh, mỗi chúng ta cùng nhau ngẫm nghĩ về điều này.

Đáp lại lời thầy hiệu trưởng, Đinh Cao Sơn – Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế đại diện cho gần 4.000 tân sinh viên K73 bày tỏ sự tự hào sẽ là thế hệ nối tiếp và tiếp tục phát huy truyền thống hơn 70 của nhà trường.

“Chúng em nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao nhất, được ghi danh như một điểm sáng trong lịch sử của trường học, trở thành những giáo viên xuất sắc, có tầm cũng như có tâm trong hoạt động dạy học và nghiên cứu, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu mạnh”, Cao Sơn khẳng định.

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón gần 4.000 tân giáo sinh. Trải qua 72 năm thành lập, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các giáo viên, chuyên gia xuất sắc có đóng góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội.