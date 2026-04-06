Dùng bộ đàm phối hợp tìm kiếm người đàn ông mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Thứ Hai, 09:20, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước sang ngày thứ 4, việc tìm kiếm người đàn ông 56 tuổi mất tích bí ẩn tại xã Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn chưa có kết quả, dù lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp.

Sáng 6/4, công tác tìm kiếm ông Lê Văn Dương (SN 1970, trú tại xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) tiếp tục được duy trì. Các nhóm tìm kiếm được chia nhỏ, tiến sâu vào khu vực rừng núi, hang đá.

dung bo dam phoi hop tim kiem nguoi dan ong mat tich bi an o nghe an hinh anh 1
Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm. ( Ảnh: Dũng Nguyễn Quân).

Theo một người tham gia tìm kiếm, do địa hình phức tạp, nhiều khu vực không có sóng điện thoại nên các nhóm phải sử dụng bộ đàm để giữ liên lạc, phối hợp trong quá trình tìm kiếm.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện xe máy tại khu vực chùa Tân Kỳ và có người mất tích, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng huy động lực lượng, trích xuất camera, phối hợp với lực lượng quân sự và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm được khoanh vùng tại khu vực 7 thung lèn Rỏi phía sau chùa Tân Kỳ và các vùng phụ cận. Dù đã huy động hàng trăm lượt người cùng các thiết bị hỗ trợ như flycam, sau hàng chục giờ triển khai, công tác tìm kiếm vẫn chưa đạt kết quả.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi, tiến sâu vào các khu vực hang động, vách núi và rừng rậm. Địa hình hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng khiến quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo trình báo của vợ ông Dương là bà B.T.T (SN 1980), khoảng 6h ngày 3/4/2026, ông Dương rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

dung bo dam phoi hop tim kiem nguoi dan ong mat tich bi an o nghe an hinh anh 2
Dùng bộ đàm tham gia phối hợp tìm kiếm người đàn ông mất tích. ( Ảnh: Dũng Nguyễn Quân).

Ông Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ tại địa phương. Khi rời đi, ông mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy Wave Alpha màu đỏ, biển kiểm soát 37Z3-0201, di chuyển theo hướng từ xóm Phượng Kỳ (xã Tân Kỳ) lên xóm Cửa (xã Tân Phú).

Đến chiều 5/4, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Lê Văn Dương, kịp thời báo cho Công an xã Tân Kỳ hoặc cơ quan chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.

Bá Thăng/VOV.VN
