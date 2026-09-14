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Dùng ô tô đưa đón nhưng vẫn còn 138 học sinh ở Nghệ An chưa trở lại trường

Thứ Hai, 11:40, 14/09/2026
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VOV.VN - Sáng 14/9, dù địa phương bố trí 3 ô tô đưa đón miễn phí, chỉ có 28 trong tổng số 166 học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An trở lại trường học. Như vậy, còn 138 học sinh chưa đến lớp.

Theo ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, sáng cùng ngày, lãnh đạo địa phương, cán bộ các đoàn thể và giáo viên nhà trường đã có mặt tại điểm tập trung ở thôn Tiến Sơn để tổ chức đưa đón học sinh. Tuy nhiên, chỉ có 24 em lên xe ô tô do địa phương bố trí.

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Học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn được đón đến trường bằng ô tô.

Sau đó, có thêm 4 học sinh có nhu cầu đi học trở lại. Nhà trường đã cử người dùng ô tô cá nhân đón các em đến trường, nâng số học sinh trở lại học tập trong sáng 14/9 lên 28 em.

Ông Đậu Viết Triều cho biết, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh; đồng thời bố trí người trực, sẵn sàng đưa đón học sinh bất cứ lúc nào khi phụ huynh đồng ý cho các em trở lại trường.

Ngày 15/9 và những ngày tiếp theo, địa phương và nhà trường tiếp tục duy trì phương án xe ô tô đưa đón cả chiều đi và về.

dung o to dua don nhung van con 138 hoc sinh o nghe an chua tro lai truong hinh anh 2
Bữa cơm bán trú trưa 14/9 tại Trường Tiểu học Quỳnh Tam. 

Trước đó, sau lễ khai giảng năm học 2026-2027, 166 học sinh tại điểm trường lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do một số phụ huynh phản đối phương án đưa học sinh về học tại điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đến ngày 9/9, mới có khoảng 20 học sinh được phụ huynh đưa đến điểm học mới.

Phụ huynh lo ngại quãng đường đến trường xa hơn và nguy cơ mất an toàn cho học sinh, nhất là trong những ngày mưa bão.

Ngày 11/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã đối thoại với phụ huynh để tháo gỡ vướng mắc.

Trong ngày 13/9, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã đến từng gia đình học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn để gặp gỡ, trao đổi, vận động phụ huynh cho con em trở lại trường. Qua vận động, nhiều phụ huynh bày tỏ đồng thuận với phương án đưa ra, song số học sinh đến lớp trong ngày đầu triển khai xe đưa đón vẫn còn thấp.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998, cơ sở vật chất hiện xuống cấp. Trong 5 phòng học có 3 phòng xuống cấp nghiêm trọng; một số hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mưa bão. Điểm lẻ cũng hạn chế về phòng học bộ môn, Tin học, ngoại ngữ, sân chơi, bãi tập và hoạt động trải nghiệm.

Để tạo thuận lợi cho học sinh, ngày 28/8, UBND xã Quỳnh Tam đã khởi công tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10, tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Công trình dự kiến rút ngắn khoảng 2 km quãng đường từ thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu.

Từ năm 2022, phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư hơn 44 tỷ đồng với 32 phòng học, phòng chức năng và nhà ăn bán trú. Cuối tháng 8/2026, UBND xã tiếp tục khởi công công trình gồm 8 phòng hành chính, phòng học chức năng và nhà đa năng, kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Nhà trường cho biết đã chuẩn bị điều kiện bán trú, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; đồng thời bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, giáo viên dạy giỏi cùng tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để hỗ trợ học sinh sớm hòa nhập tại điểm học mới.

Bá Thăng/VOV.VN
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