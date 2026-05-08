Dùng xe điện phải lưu ý điều này để tránh nguy cơ cháy nổ từ sạc pin xe điện?

Thứ Sáu, 08:58, 08/05/2026
VOV.VN - Theo ghi nhận thực tế, nhiều người sử dụng xe điện hiện nay vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn pin và hệ thống điện.

Tại nhiều khu tập thể ở Hà Nội, việc gửi xe điện đang trở thành bài toán khó. Không ít điểm trông giữ xe từ chối nhận xe điện do lo ngại nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Trong khi đó, nhiều gia đình buộc phải đưa xe vào nhà để sạc, chấp nhận sống chung với cảm giác bất an.

Chị Dương Thu Hà, sống tại một khu tập thể ở Hà Nội cho biết, gia đình mua xe máy điện cho con đi học thêm vì thuận tiện và tiết kiệm. Tuy nhiên, do không tìm được nơi gửi phù hợp, chị phải đưa xe lên để trong nhà.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, giảng viên Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân

“Mỗi lần sạc pin tôi đều thấp thỏm lo, chỉ sợ xảy ra sự cố thì không biết xử lý thế nào”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hà, nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh Nguyễn Huy Hoàng ở Hà Đông cho biết, vì diện tích nhà chật nên gia đình phải sạc xe ngay trong phòng khách. Dù đã dùng ổ cắm riêng, anh vẫn không dám chủ quan.

“Đọc nhiều thông tin về cháy pin xe điện nên tôi không bao giờ sạc qua đêm. Cứ sạc là phải có người ở nhà để trông”, anh Hoàng nói.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều người sử dụng xe điện hiện nay vẫn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn pin và hệ thống điện. Việc sử dụng bộ sạc không chính hãng, ổ điện cũ, dây dẫn tự đấu nối hoặc sạc trong không gian kín, gần vật liệu dễ cháy đều có thể làm tăng nguy cơ chập cháy.

Một số gia đình tự tìm cách giảm thiểu rủi ro như đặt xe gần cửa ra vào để dễ xử lý khi có sự cố, không sạc qua đêm hoặc lắp thêm thiết bị chống quá tải điện. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời và phụ thuộc nhiều vào ý thức cá nhân.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hưng, giảng viên Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân (Triều Khúc, Hà Nội) - người có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật xe điện cho rằng, tốc độ gia tăng của xe điện đang vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng sạc hiện nay.

Theo ông Hưng, phần lớn chung cư và khu dân cư chưa có khu vực sạc điện riêng biệt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Người dân vì thế phải kéo điện từ nhà ra sân hoặc tận dụng các nguồn điện tạm thời để sạc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

“Không phải ai cũng hiểu rõ về điện và nguyên lý hoạt động của pin xe điện. Trong khi đó, nhiều người còn tự ý độ xe, thay đổi hệ thống điện hoặc đấu nối thêm thiết bị mà không đảm bảo kỹ thuật”, ông Hưng dẫn chứng những nguy cơ đã gặp từ thực tế sửa chữa xe điện.

Ông Hưng cho rằng, để hạn chế nguy cơ cháy nổ, cần sớm quy hoạch các khu vực sạc tập trung tại chung cư và khu dân cư với hệ thống kỹ thuật đạt chuẩn, có khả năng tự động ngắt điện khi đầy pin hoặc xảy ra sự cố. Đồng thời, người dân cần lựa chọn xe và bộ sạc từ các thương hiệu uy tín, thường xuyên kiểm tra pin, dây sạc và hệ thống điện trước khi sử dụng.

Ngoài ra, việc nâng cao kiến thức sử dụng xe điện an toàn cũng rất cần thiết. Theo ông Hưng, người dùng cần được hướng dẫn đầy đủ về cách vận hành, bảo quản và sạc pin đúng cách để hạn chế rủi ro.

“Muốn sử dụng an toàn thì phải hiểu về phương tiện mình đang dùng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Xe điện được xem là xu hướng tất yếu của giao thông hiện đại. Tuy nhiên, để phương tiện này thực sự an toàn và thân thiện với cuộc sống đô thị, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sử dụng. Không chủ quan với hệ thống điện, không sạc tùy tiện và tuân thủ các khuyến cáo an toàn là cách tốt nhất để hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Doanh nghiệp Việt có thể nội địa hóa 100% thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Sau khi triển khai các chỉ thị của Ban Bí thư về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngành PCCC Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho rằng doanh nghiệp trong nước có thể nội địa hóa tới 70 - 100% thiết bị PCCC trong 5-7 năm tới nếu được hỗ trợ chính sách phù hợp

Tag: pin xe điện nguy cơ cháy nổ từ pin xe điện pin xe điện cháy pin xe điện cháy có dập được không? pin xe điện làm từ gì ô tô điện cháy xe điện
Giải bài toán sạc xe điện tại chung cư: Phân vùng không gian, cô lập nguy cơ cháy

VOV.VN - Hạ tầng phục vụ xe điện tại các khu đô thị, chung cư ở Hà Nội hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, hệ thống trạm sạc chưa đồng bộ gây áp lực lên hệ thống điện nội bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải sớm có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Điều gì khiến cháy pin xe điện khó xử lý hơn cháy xe xăng?

VOV.VN - Mặc dù xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến, nhưng pin của chúng có thể gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng "mất kiểm soát nhiệt".

Xe tải cẩu vướng dây điện rồi bốc cháy, tài xế bị điện giật tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Xe tải gắn cẩu vướng vào dây điện khi di chuyển vào khu vực rừng cây, khiến tài xế bị điện giật tử vong, chiếc xe cháy rụi.

