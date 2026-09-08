El Nino đến, khoảng 13.700 hộ dân ở Cà Mau thiếu nước

Tại buổi làm việc về kế hoạch ứng phó với hiện tượng El Nino mùa khô 2026 – 2027, đại diện Sở NN-MT tỉnh Cà Mau dẫn các tài liệu chuyên môn, cho biết từ tháng 9-2026, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Nino với cường độ mạnh đến rất mạnh, xác suất El Nino trong tháng 9 đến 11-2026 được xác định ở mức cao; trong tháng 10 đến 12-2026 có khả năng đạt cường độ rất mạnh.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành nông nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó El Nino

Vì vậy, mùa mưa năm 2026 có khả năng kết thúc sớm, tổng lượng mưa có thể thiếu trên 50% so với trung bình nhiều năm, nguồn nước mặt suy giảm khoảng 50-70%, ranh mặn 4g/l có khả năng xâm nhập sâu khoảng 40 - 60km vào nội đồng từ tháng 11-2026.

Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xây dựng kế hoạch ứng phó. Nhằm nâng cao năng lực chủ động, kịp thời và hiệu quả trong ứng phó với hiện tượng El Nino. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đối với đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và tài nguyên.

Mùa khô năm nay được dự báo đến sớm, các đại phương cần chủ động các giải pháp ứng phó

Đơn vị này cũng đã phối hợp với UBND cấp xã rà soát, cập nhật các hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô. Theo đó, có khoảng 13.770 hộ dân có khả năng thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung. Trong số này, có hơn 2.300 hộ sống tại các khu vực chưa có công trình cấp nước, hơn 4.600 hộ sống tại các khu vực dân cư phân tán.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn tập trung duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước nông thôn cấp bách; mở rộng mạng lưới, chủ động bố trí các bồn chứa nước; huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ người dân tại các điểm thiếu nước.

Đồng thời, chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, vận hành hệ thống thuỷ hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất thuỷ sản, trồng trọt; nhất là vụ lúa tôm, vụ lúa thu đông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tình hình El Nino mùa khô 2026-2027 đến người dân. Qua đó, giúp người dân chủ động trong việc tích trữ nước ngọt, điều chỉnh sản xuất cho phù hợp, giảm thiểu thiệt hại.