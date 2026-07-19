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Lai Châu ưu tiên bảo đảm chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt vùng thiên tai

Chủ Nhật, 15:37, 19/07/2026
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VOV.VN - Ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng do lũ quét, sạt lở đất; thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

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Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng lãnh đạo tỉnh Lai Châu thị sát tại vùng lũ Mường Than

Báo cáo của tỉnh Lai Châu cho thấy, các đợt mưa lũ xảy ra từ đầu mùa mưa năm nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các địa phương trong tỉnh, với 10 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 11 người bị thương; 1.026 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 33 nhà bị sập đổ hoàn toàn; tại xã Mường Than ghi nhận 4 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Qua rà soát, toàn tỉnh có 179 hộ dân có khả năng phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở, nặng nhất là tại xã Mường Than. 

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở và đời sống. Tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi hoàn thành nơi ở mới. Trước mắt, tỉnh đã bố trí quỹ đất để tái định cư cho 24 hộ dân; đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực không bảo đảm an toàn để đề xuất phương án sắp xếp dân cư lâu dài khi thời tiết thuận lợi hơn.

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Thứ trưởng động viên các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đội 11, xã Mường Than

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ ưu tiên bảo đảm chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và giao thông cho người dân vùng thiên tai; đồng thời rà soát đầy đủ thiệt hại để làm căn cứ đề nghị hỗ trợ, trong đó có nguồn gạo cứu đói và kinh phí phòng, chống thiên tai từ Trung ương.

Sau khi kiểm tra thực tế tại vùng lũ, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của địa phương trong công tác ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; chăm lo chu đáo các gia đình có người tử vong; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm an toàn cho khoảng 60 hộ dân không thể trở về nơi ở cũ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, cải tạo đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo Chính phủ xem xét ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tỉnh Lai Châu.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiêp và Môi trường đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình bị thiệt hại tại xã Mường Than

"Bây giờ địa phương có 800 hộ bị ảnh hưởng, trước mắt nhu cầu cao là 80 hộ cần phải bố trí tái định cư, nhưng mà nhu cầu cao mới giải quyết được 24 hộ. Tôi đề nghị trong 24 hộ này, địa phương xem là hạ tầng đã có chưa. Các hộ còn lại nếu được phương cân đối ngân sách thì sẽ làm thế nào, chắc là phải sử dụng kha khá tiền. Khi bố trí phải có điện, nước, đường sá, trường mầm non… địa phương có làm được không. Nếu không tỉnh phải đề xuất luôn trong đợt này để Trung ương triển khai hỗ trợ", ông Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu.

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Bộ đội giúp nhân dân vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở trên diện rộng tại xã Mù Cang Chải (Lào Cai), làm hư hỏng nhà cửa, hạ tầng, chia cắt nhiều tuyến đường và buộc nhiều hộ dân phải sơ tán. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Khắc Kiên/VOV -Tây Bắc
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