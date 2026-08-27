English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đông Nam bộ đối mặt nguy cơ thiếu nước do El Nino

Thứ Năm, 14:20, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ảnh hưởng của El Nino khiến lượng mưa suy giảm, nắng nóng kéo dài, dòng chảy về hồ Dầu Tiếng thấp hơn trung bình nhiều năm. Mực nước hồ đang ở mức đáng lo ngại, đặt ra nguy cơ thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt và đẩy mặn tại Đông Nam bộ.

Hồ Dầu Tiếng là một trong những công trình thủy lợi quan trọng nhất khu vực Đông Nam bộ, có nhiệm vụ điều tiết, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và đẩy mặn cho vùng hạ du. Vì vậy, diễn biến nguồn nước tại hồ tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước của Tây Ninh, TP.HCM và các khu vực lân cận.

Dong nam bo doi mat nguy co thieu nuoc do el nino hinh anh 1
Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong cấp nước sản xuất, sinh hoạt và đẩy mặn cho khu vực hạ du (Ảnh: Nguyễn Quang)

Theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa - Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, hiện tượng El Nino đang khiến nguồn nước về hồ Dầu Tiếng suy giảm mạnh. Lượng mưa trên lưu vực giảm từ 25% đến 50%, mùa mưa có xu hướng kết thúc sớm, trong khi nhiệt độ cao làm gia tăng lượng nước bốc hơi. Cùng với đó, dòng chảy từ các sông, suối về hồ cũng suy giảm do tình trạng hạn hán trên diện rộng.

Đáng chú ý, đến trưa 27/8, mực nước hồ Dầu Tiếng chỉ đạt 19,70 m, dung tích khoảng 762,3 triệu m3. Mực nước này thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,41 m và thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 m; đồng thời thấp hơn mực nước lũ thấp nhất trước lũ 0,26 m.

Theo kế hoạch tích nước được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép tại Quyết định 2901, đến ngày 1/9, mực nước hồ cần đạt cao trình 21,83 m. Tuy nhiên, thực tế mực nước vẫn đang giảm khoảng 3 cm mỗi ngày, dù năm nay đã có 3 cơn bão tác động đến đất liền.

Nguồn nước thiếu hụt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, với diện tích khoảng 170.000 ha tại Tây Ninh và TP.HCM phụ thuộc nguồn nước từ hồ. Khi mực nước thấp, khả năng điều tiết và xả nước đẩy mặn cũng bị hạn chế, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông và ảnh hưởng nguồn nước phục vụ sinh hoạt ở hạ du.

Dong nam bo doi mat nguy co thieu nuoc do el nino hinh anh 2
 Mực nước trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng đang thấp hơn trung bình nhiều năm, gây áp lực lên nguồn nước Đông Nam bộ.(Ảnh: Nguyễn Quang)

 

Dong nam bo doi mat nguy co thieu nuoc do el nino hinh anh 3
Ngành thủy lợi khuyến cáo các địa phương sử dụng nước tiết kiệm, điều chỉnh mùa vụ và chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Trước tình hình này, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn nước. Trong đó, tăng cường chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng, kiểm tra hệ thống kênh cấp 1 nhằm hạn chế thất thoát và điều tiết nguồn nước phù hợp với diễn biến thời tiết.

Ông Bùi Thanh Huấn, Trưởng phòng Quản lý và khai thác công trình, Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa cho biết: "việc vận hành hồ trong thời gian tới sẽ phải bám sát dự báo khí tượng, thủy văn và diễn biến nguồn nước để cân đối giữa yêu cầu tích nước và cấp nước hạ du, nhất là nước phục vụ sinh hoạt và đẩy mặn".

Bên cạnh giải pháp vận hành, ngành thủy lợi cũng khuyến cáo các địa phương sử dụng nước tiết kiệm, điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi sang cây trồng có khả năng chịu hạn và áp dụng các mô hình tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa đối với cây công nghiệp, cây ăn trái.

Theo ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa - Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, bảo đảm an ninh nguồn nước không thể chỉ dựa vào vận hành công trình thủy lợi mà cần sự phối hợp của các địa phương và người dân, trong đó sử dụng nước đúng mục đích, hạn chế lãng phí và chủ động chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước.

Dong nam bo doi mat nguy co thieu nuoc do el nino hinh anh 4
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam tăng cường các giải pháp điều tiết, chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng. (Ảnh: Nguyễn Quang)

 

Dong nam bo doi mat nguy co thieu nuoc do el nino hinh anh 5
Nguồn nước về hồ Dầu Tiếng suy giảm do lượng mưa thấp, nắng nóng kéo dài và dòng chảy trên lưu vực giảm. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Từ nay đến cuối năm, dự báo còn khoảng 3 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Đơn vị vận hành sẽ căn cứ diễn biến thực tế, các bản tin dự báo và nhận định của đơn vị tư vấn để xây dựng phương án vận hành hồ phù hợp, vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa chủ động nguồn nước cho Đông Nam bộ.

z8069013169026_46089c3a7029b510f91d5a25acfc63c1.jpg

Hồ Dầu Tiếng liên tiếp bị lấn chiếm vùng bảo vệ

VOV.VN - Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng, liên quan an ninh quốc gia và cấp nước cho Tây Ninh, TP.HCM. Vùng bán ngập của hồ liên tiếp bị đào đắp, san gạt, xây dựng, lấn chiếm trái phép; nhiều trường hợp tái phạm, chậm khắc phục, buộc ngành chức năng phải siết quản lý và quy hoạch khu vực hồ.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ
Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

Đắk Lắk rà soát công trình thủy lợi, điểm sạt lở trước cao điểm mùa mưa lũ

VOV.VN - Đắk Lắk đang rà soát toàn bộ hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi và các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ lụt; đồng thời xây dựng các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị: Chủ động vận hành công trình thủy lợi ứng phó mưa lớn
Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị: Chủ động vận hành công trình thủy lợi ứng phó mưa lớn

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa Công điện đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng ngừa ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn.

Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị: Chủ động vận hành công trình thủy lợi ứng phó mưa lớn

Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị: Chủ động vận hành công trình thủy lợi ứng phó mưa lớn

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa Công điện đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng ngừa ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn.

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện, đề nghị các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

Bắc Bộ ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

VOV.VN - Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện, đề nghị các địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi.

Gia Lai đầu tư 810 tỷ đồng xây 3 công trình thủy lợi cấp thiết
Gia Lai đầu tư 810 tỷ đồng xây 3 công trình thủy lợi cấp thiết

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa quán triệt các nhiệm vụ cấp bách năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là đầu tư 3 công trình thủy lợi quy mô lớn, với tổng vốn khoảng 810 tỷ đồng.

Gia Lai đầu tư 810 tỷ đồng xây 3 công trình thủy lợi cấp thiết

Gia Lai đầu tư 810 tỷ đồng xây 3 công trình thủy lợi cấp thiết

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa quán triệt các nhiệm vụ cấp bách năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là đầu tư 3 công trình thủy lợi quy mô lớn, với tổng vốn khoảng 810 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục