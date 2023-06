EVNNPC: Đảm bảo vận hành ổn định hệ thống, tiết giảm theo lệnh của điều độ

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) vừ có báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2023, tình hình sản xuất kinh doanh trong dịp cao điểm hè, nắng nóng.

Sản lượng điện thương phẩm tăng, các hồ thủy điện miền Bắc cạn kiệt nước

Do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino nên ngay trong tháng 5/2023 nền nhiệt miền Bắc đã cao hơn nhiều so với các năm, số ngày nắng nóng cũng gia tăng, kéo theo đó là những đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Công nhân PC Sơn La kiểm tra thông số kỹ thuật trạm biến áp

Cùng với đó là tình trạng hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện miền Bắc cận kề mực nước chết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện.

Trung tuần tháng 5 nắng nóng xuất hiện trên diện rộng các tỉnh miền Bắc, công suất phụ tải điện miền Bắc tăng cao ở mức sản lượng tăng 13,59%, công suất cao nhất tăng 17,42% so với cùng kỳ 2022.

Xác định phải đối diện với những khó khăn do thiên tai, thời tiết, với tinh thần chung sức đồng lòng nỗ lực cao nhất để cung cấp điện kho khách hàng trong cao điểm nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h, nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố quá tải lưới điện để cấp lại điện cho khách hàng.

Đồng thời, để ứng phó với tình trạng nắng nóng kéo dài và sự thiếu hụt nguồn điện khả dụng cũng như đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, EVNNPC đã thực hiện theo sự điều hành của Điều độ hệ thống điện, tiết giảm sản lượng thông qua vận động khách hàng điều chỉnh phụ tải và thực hiện tiết kiệm điện nhằm đảm bảo công tác quản lý vận hành trong tình hình cực kỳ khó khăn về nguồn điện.

Điện lực Nguyên Bình, PC Cao Bằng đóng điện trạm biến áp Bản Luộc

Tháng 5/2023, tổng sản lượng điện thương phẩm Tổng công ty đạt 7,294 tỷ kWh, tăng 5,72% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Thành phần điện cung cấp cho các phụ tải công nghiệp xây dựng chiếm 63,31% và tăng 0,54%; thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 28,89% và tăng 15,05%; thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,24% và tăng 23,9%; thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,66% và tăng 9,76%; hoạt động khác chiếm 2,89% và tăng 21,84%.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã tập trung nhân lực, vật lực cho công tác đảm bảo quản lý vận hành điện mùa nắng nóng, kiểm soát chặt chẽ việc ghi chỉ số, phát hành hóa đơn trong mùa nắng nóng, tránh để xảy ra sai sót đối với khách hàng.

Tổng công ty tăng cường thực hiện truyền thông Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo và các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện, sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả mùa khô năm 2023.

Công nhân PC Sơn La tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả đến khách hàng

Trong tháng 5/2023 toàn Tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 235 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,48 ngày. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 881 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,51 ngày, giảm 0,35 ngày so với cùng kỳ 2022.

Trong tháng 5/2023, Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty đã tiếp nhận 936.919 yêu cầu của khách hàng qua tất cả các kênh, trong đó: Trung tâm tiếp nhận qua các kênh gồm chatbot, cổng DVCQG, app, trả lời tự động với 557.812 yêu cầu, chiếm 59,54%;

Tiếp nhận qua tổng đài điện thoại 19006769 chiếm 16,59% (với tổng số 149.297 cuộc gọi đến, tăng 33.198 cuộc gọi so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 33.517 cuộc gọi so với tháng 4 năm 2023). Số lượng các phản ánh, kiến nghị của khách hàng về giá điện, sa thải phụ tải trong thời gian nắng nóng đã được các đơn vị giải quyết xử lý triệt để, không để tồn đọng và vượt cấp.

Tuyên truyền để người dân cùng đồng hành công cuộc chuyển đổi số hiện nay của PC Yên Bái

Về đầu tư xây dựng dự án 110kV, tháng 5/2023, Tổng công ty đã khởi công 03 công trình, tổng số dự án đã khởi công hết tháng 5 là 12/69 dự án; đóng điện 03 dự án. Tổng công ty cũng đã thực hiện đóng điện đường dây 110kV TBA 220kV Nông Cống- TBA 220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1).

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

Đầu tháng 6, các đơn vị trong Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Dự báo trong tháng 6 và những tháng tiếp theo của năm 2023, tình hình thời tiết vẫn còn những đợt nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) để đảm bảo vận hành ổn định an toàn cho hệ thống, tiết giảm theo lệnh của điều độ theo đúng các quy định hiện hành.

Các đơn vị trong toàn Tổng công ty sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn lao động đối với tất cả các công việc trên lưới điện, từ lúc bắt đầu công việc cho đến khi kết thúc công việc. Đảm bảo được trang bị đầy đủ bảo hiểm lao động, dụng cụ an toàn, dụng cụ làm việc, thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn theo quy định. Người lao động phải đảm bảo đủ sức khỏe trong quá trình xử lý sự cố dưới nắng nóng.

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện, sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả. Tại Tổng công ty và các đơn vị, cán bộ nhân viên điện lực cần gương mẫu trong việc thực hiện tiết kiệm điện, tích cực vận động người thân, bạn bè ủng hộ, tham gia các chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.