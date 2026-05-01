Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Trước đó, từ khoảng 6h30 ngày 29/4 đến sáng 1/5, bệnh viện này tiếp nhận 46 bệnh nhân với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước… Đa số bệnh nhân trong độ tuổi từ 11 đến 15.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi các bệnh nhân

Nhiều trường hợp là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập). Theo thông tin ban đầu, các trường hợp này đều đã ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiến hành truyền dịch, bù nước, sử dụng kháng sinh, điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến. Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có trường hợp nặng, song nhiều bệnh nhân vẫn còn sốt, đau bụng và tiêu chảy.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Tân Lập tổ chức họp khẩn, cử lãnh đạo đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nhanh chóng vào cuộc điều tra, tập trung điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.