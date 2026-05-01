  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Gần 50 người ở Quảng Trị nhập viện nghi ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ Sáu, 10:44, 01/05/2026
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tiếp nhận, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, phần lớn là học sinh.

Trước đó, từ khoảng 6h30 ngày 29/4 đến sáng 1/5, bệnh viện này tiếp nhận 46 bệnh nhân với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước… Đa số bệnh nhân trong độ tuổi từ 11 đến 15.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi các bệnh nhân

Nhiều trường hợp là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, trú tại các thôn Ra Ty, Pa Xía, Của và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập). Theo thông tin ban đầu, các trường hợp này đều đã ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiến hành truyền dịch, bù nước, sử dụng kháng sinh, điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến. Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có trường hợp nặng, song nhiều bệnh nhân vẫn còn sốt, đau bụng và tiêu chảy.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Tân Lập tổ chức họp khẩn, cử lãnh đạo đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nhanh chóng vào cuộc điều tra, tập trung điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Tân Lập Hướng Hóa bánh mì ngộ độc
Cảnh giác với “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên Quảng Trị
VOV.VN - Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa phát cảnh báo một loại “nước lạ” xuất hiện ở vùng biên. Loại chất lỏng này có dấu hiệu gây kích thích thần kinh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca
VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc
VOV.VN - Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

