Tìm ra “thủ phạm” khiến hàng chục người ngộ độc tại Diễn Châu, Nghệ An

Thứ Tư, 17:23, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 29/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Diễn Châu đã xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân chính.

Cụ thể, trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải; 2 mẫu âm tính là giò lợn và tương cà. Theo nhận định ban đầu, nguồn lây nhiễm chính có thể từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác trong quá trình chế biến.

tim ra thu pham khien hang chuc nguoi ngo doc tai dien chau, nghe an hinh anh 1
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Theo đại diện Sở Y tế Nghệ An, sau khi có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở bánh mỳ liên quan đến vụ việc.

Đến nay, toàn bộ bệnh nhân bị ngộ độc đã được điều trị ổn định và xuất viện.

Trước đó, từ ngày 17/4, hàng chục người tại xã Diễn Châu lần lượt nhập viện với các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy…sau khi ăn bánh mỳ mua tại tiệm bánh mỳ Quỳnh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mỳ. Riêng tại Nghệ An, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm đều liên quan đến món ăn này. Trước đó, tại xã Tân Kỳ, gần 140 người cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mỳ.

Vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, thường khởi phát sau 16–48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Đa số trường hợp tự hồi phục sau 4–7 ngày; tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não nếu không được điều trị kịp thời.

tim ra thu pham khien hang chuc nguoi ngo doc tai dien chau, nghe an hinh anh 2
Từ ngày 17/4 dến 12h ngày 20/4 có hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ.

Vi khuẩn này thường tồn tại trong đường tiêu hóa động vật, lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng sau ăn như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, người dân cần nghỉ ngơi, bù nước bằng oresol pha đúng hướng dẫn, không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Trường hợp nặng như sốt cao trên 39 độ C, tiêu chảy nhiều, phân có máu, mất nước, lơ mơ hoặc mệt lả cần đến cơ sở y tế ngay.

Đồng thời, người dân cần lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ, không ăn đồ sống; rửa tay, vệ sinh dụng cụ chế biến; tách riêng thực phẩm sống – chín; ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: ngộ độc nghệ an tìm ra bệnh phẩm vi khuẩn.
28 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An
VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca
VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc
VOV.VN - Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

