Phú Thọ, Lào Cai và Thái Nguyên huy động sửa chữa nhà cho nhân dân sau dông lốc

Thứ Hai, 17:09, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lào Cai, Thái Nguyên và Phú Thọ đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc gây hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sau dông, lốc và gió giật mạnh xảy ra vào chiều qua 29/3 đã làm hư hỏng nhiều nhà ở của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên trong đó có hàng nghìn ngôi nhà ở tỉnh Lào Cai bị hư hỏng nặng nề. Hôm nay, chính quyền địa phương các xã, phường đang khẩn trương sửa chữa nhà cửa, giúp nhân dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. 

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 1
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai lợp lại nhà cho người dân Nghĩa Lộ

Tại tỉnh Lào Cai, dông lốc đã làm hơn 4.160 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó có 7 nhà bị sập đổ hoàn toàn, chủ yếu ở các xã, phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu cũ. Dông lốc và mưa lớn cũng gây thiệt hại 5,6 ha lúa và hoa màu, cây ăn quả. Ngoài ra còn có 7 trường học bị tốc mái, 2 nhà văn hóa bị hư hỏng, 4 cột điện gãy đổ… Ước thiệt hại do mưa lốc gây ra khoảng 25 tỷ đồng.

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua mới xảy ra trận dông lốc lớn có cường độ mạnh. Dông lốc bỗng bất ngờ đổ về khiến mọi người không kịp trở tay. Chị Đường Thì Pâng, người dân tổ dân phố Nậm Tăng, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai cho biết, gia đình đã được lực lượng công an xã tới giúp sửa chữa, dọn dẹp nên đang dần ổn định lại cuộc sống.

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 2
Người dân xã Hạnh Phúc sửa chữa lại nhà sau dông lốc

"Mái nhà tôi lợp rất chắc chắn nhưng vẫn bị hất tung lên. Sáng nay thì được lực lượng Công an phường Cầu Thia đến giúp đỡ, khắc phục nên là chắc gia đình cũng sẽ sửa xong trong ngày hôm nay", chị Pâng cho biết.

Do thiên tai xảy ra trên diện rộng, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 3
Lực lượng công an phường Cầu Thia giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa

Bà Hoàng Thị Lý, Chủ tịch UBND phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn phường có hơn 2.100 căn nhà bị hư hỏng. Trong đêm ngày 29/3, các lực lượng đã bố trí cho các hộ dân bị hư hỏng nhà ở tạm nhà người thân và hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho những hộ dân bị thiệt hại nặng.

"Tất cả đang tập trung hỗ trợ để lợp lại mái nhà cho những hộ khó khăn. Thế và ngoài ra thì cũng đã chỉ đạo cho các cơ sở kinh doanh vật liệu tấm lợp hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân, giảm giá bán. Hôm nay là sẽ khắc phục xong", bà Lý nói.

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 4
Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ thăm hỏi, động viên người dân gặp thiên tai

Trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai cũng bị thiệt hại nặng với 572 ngôi nhà bị tốc mái, một số công trình công cộng hư hỏng và nhiều cây xanh bị gãy đổ. Với tinh thần khẩn trương, ông Lương Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, trong ngày hôm nay, các lực lượng đang hỗ trợ nhân dân sửa chữa, lợp lại mái nhà.

"Ngay trong sáng ngày hôm nay tất cả các lực lượng đã vào để giúp nhân dân vận chuyển tấm lợp và lợp lại những ngôi nhà bị tốc mái. Các cái lực lượng ở đây tập trung chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ, rồi lực lượng công an, có cả lực lượng Trung đoàn 121 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đến giúp nhân dân. Trong ngày hôm nay cũng phấn đấu đối với những ngôi nhà bị thiệt hại nặng sẽ lợp xong mái cho người dân ổn định cuộc sống, còn những ngôi nhà bị thiệt hại ở mức độ nhẹ thì cũng khắc phục trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất", ông Hà nói.

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 5
Nông dân khôi phục diện tích lúa bị đổ trên cánh đồng Mường Lò

Còn tại tỉnh Phú Thọ, ngày 29/3, dông kèm theo lốc, gió giật mạnh làm 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn ở xã Sơn Lương. Tại khu vực phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, một số cây si đã bị bật gốc, gãy đổ, làm hư hỏng một ô tô đỗ bên đường và khiến một số đường dây điện bị võng xuống.

 Sau khi dông lốc xảy ra, lực lượng chức năng các địa phương đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ, khôi phục lại diện tích hoa màu bị đổ.

Dông lốc gây thiệt hại nhiều nơi tại Thái Nguyên

Đêm 29/3 và rạng sáng 30/3, mưa dông trên diện rộng kèm gió giật mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu tại một số địa phương ở tỉnh Thái Nguyên. Một vài nơi ghi nhận mưa đá, làm gia tăng mức độ thiệt hại, đặc biệt tại các xã vùng cao phía Bắc của tỉnh.

phu tho, lao cai va thai nguyen huy dong sua chua nha cho nhan dan sau dong loc hinh anh 6
Lãnh đạo xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại

Ghi nhận ban đầu cho thấy, thiệt hại chủ yếu tập trung vào nhà ở dân sinh và hoa màu. Tại xã Na Rì, có 21 nhà dân ở 7 thôn bị tốc mái; 2 cột điện hạ thế bị đổ; 23 công trình phụ như bếp, chuồng trại, nhà xưởng, lán bị hư hỏng. Tại xã Chợ Đồn, 37 nhà dân thuộc 11 thôn bị tốc mái, hư hỏng; xã Ngân Sơn có 44 nhà bị ảnh hưởng; xã Thượng Minh ghi nhận 82 nhà và cơ sở sản xuất bị tốc mái.

Không chỉ nhà ở, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp cũng bị thiệt hại. Tại xã Chợ Rã, hơn 4,3 ha ngô bị gãy đổ; nhiều diện tích hoa màu tại các địa phương khác cũng bị ảnh hưởng sau dông lốc. Xã Đồng Phúc cũng ghi nhận hơn 70 ngôi nhà bị hư hại. Đáng chú ý, bước đầu đã ghi nhận có người dân bị thương trong quá trình dông lốc xảy ra.

Ngay sau thiên tai, các địa phương đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng. Lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, sớm ổn định đời sống.

Nhóm PV/VOV
Tag: Lào Cai Phú Thọ dông lốc thiên tai Tây Bắc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa dông gió giật mạnh tốc mái nhà lực lượng chức năng thiệt hại
Tin liên quan

Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc
VOV.VN - Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân xã Pắc Ngà khắc phục hậu quả dông lốc làm tốc mái, sập nhà, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Dông lốc gây thiệt hại ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, tỉnh Lào Cai
VOV.VN - Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều nay (29/3) tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai đã gây đổ cây, tốc mái nhà dân, làm 1 công nhân vệ sinh môi trường bị thương.

Lâm Đồng: Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng trên đèo Bảo Lộc
VOV.VN - Tối 28/3, UBND phường 3 - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm khống chế đám cháy rừng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

