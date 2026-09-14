Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở, đường Hồ Chí Minh đã thông trở lại



Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế có khoảng 25 điểm sạt lở, sụt trượt với tổng khối lượng đất đá khoảng 5.000m³. Đáng chú ý, hai vị trí tại Km406+800 và Km408+350 bị sạt lở lớn, gây ách tắc giao thông.

Nhiều điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua thành phố Huế gây ách tắc giao thông

Đến chiều 14/9, lực lượng quản lý đường bộ đã huy động máy móc, nhân lực hốt dọn đất đá, khắc phục các điểm ách tắc và tạm thời thông xe một vệt.

Hàng chục điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông đến xã A Lưới 4, thành phố Huế

Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động phương tiện và nhân lực khẩn trương xử lý, tổ chức thông xe.

“Trên đường Hồ Chí Minh những ngày, mưa vừa qua có một số vị trí sạt lở, trong đó có hai vị trí gây tắc giao thông. Ngay khi xảy ra sự cố, công ty đã triển khai phương tiện, nhân lực hốt dọn, thông xe một vệt. Hiện nay, phương tiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã lưu thông bình thường. Công ty bố trí 4 đơn vị quản lý đường bộ, mỗi đơn vị khoảng 10 người cùng máy móc, thiết bị, sẵn sàng tham gia ứng cứu, bảo đảm giao thông khi có sự cố xảy ra”, ông Trần Quang Hiệt nói.

Sạt lở tại Quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế với các xã A Lưới

Tại Quốc lộ 49, mưa lớn cũng gây sạt lở taluy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hốt dọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và bảo đảm giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cũng đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hốt dọn đất đá, khắc phục sự cố.

Công nhân dọn bùn đất tràn ra mặt đường Hồ Chí Minh

Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại khu vực miền núi còn cao. Các lực lượng chức năng đang duy trì trực, rà soát các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương tiện xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông và người dân.