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5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Ba, 21:50, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

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Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Số tiền này được quyên góp từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương mong muốn, cùng với các nguồn lực khác do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu vận động, số tiền hỗ trợ sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch, để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng, phải sơ tán, di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h ngày 20/7, mưa lũ kéo dài tại tỉnh Lai Châu đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng.

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Phó Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng tâm lũ ở Lai Châu đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, công tác lên kịch bản ứng phó thiên tai thời gian tới phải thực chất và quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến.

Kim Anh/VOV.VN
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