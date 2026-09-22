Gần ngày Trung thu, cháy nhà trên phố Kim Mã, Hà Nội

7 người được đưa ra khỏi ngôi nhà cháy

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 21h17 ngày 20/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà dân số 27 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được điều động nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, người dân đã chủ động sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà vẫn còn nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người đang ở bên trong.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người lớn và 4 trẻ em đang ở trong nhà. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai quạt hút khói chuyên dụng, tiếp cận bên trong và hướng dẫn từng người di chuyển qua khu vực có khói. Toàn bộ 7 người sau đó được đưa sang nhà kế bên và xuống vị trí an toàn.

Cảnh sát hướng dẫn và giải cứu người mắc kẹt bên trong. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Theo lực lượng chức năng, việc người dân chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, kết hợp với sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đã góp phần khống chế vụ cháy, không để lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Đáng chú ý, dù ngọn lửa đã được dập tắt trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt, lượng khói và khí độc còn tồn tại trong nhà vẫn gây nguy hiểm cho những người bên trong. Việc triển khai quạt hút khói và tổ chức đưa người ra ngoài an toàn vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong công tác cứu nạn.

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm chỉ còn ít ngày nữa đến Tết Trung Thu, khi nhiều gia đình có trẻ nhỏ thường xuyên tập trung tại nhà. Sự cố cũng là lời cảnh báo về việc chủ động trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho các thành viên trong gia đình.

Công an Hà Nội khuyến cáo gì?

Từ vụ cháy nhà trên phố Kim Mã, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện hỏa hoạn cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng gọi 114 để báo cháy. Nếu điều kiện an toàn cho phép, người dân có thể sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Cảnh sát đưa người dân bên trong ngôi nhà hoả hoạn ra ngoài. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trong trường hợp khu vực xảy ra cháy có nhiều khói, khí độc, người dân cần cúi thấp người, nhanh chóng tìm lối thoát nạn an toàn. Không quay trở lại khu vực cháy để lấy tài sản và không tự ý di chuyển vào những nơi có nguy cơ mắc kẹt hoặc ngạt khói.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo mỗi gia đình cần chủ động trang bị kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn và phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế thiệt hại và bảo vệ tính mạng khi xảy ra sự cố.

Vụ cháy tại số 27 Kim Mã một lần nữa cho thấy, khi hỏa hoạn xảy ra, xử lý nhanh từ ban đầu và biết cách thoát nạn đúng kỹ năng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ.