Gánh trên vai 2 "chữ thầy"... nhưng lương chỉ được 1

Nhiều giáo viên mầm non phải bỏ nghề khi ngày làm 12 tiếng lương vẫn thấp

VOV.VN - Công việc của giáo viên mầm non mang tính chất rất đặc thù, vừa nuôi vừa dạy, vừa chăm sóc từng cháu. Giáo viên mầm non phải trong vai như là một chuyên gia về dinh dưỡng, chuyên gia về can thiệp sớm, chuyên gia về tư vấn tâm lý, ... nhưng lương vẫn rất thấp.