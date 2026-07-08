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Gặp nạn trên biển Cửa Lò khi chèo thuyền SUP, 4 du khách được cứu hộ an toàn

Thứ Tư, 22:16, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống đuối nước tại biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, cứu hộ an toàn 4 du khách bị trôi xa bờ hơn 1km khi đang chèo thuyền SUP trong điều kiện thời tiết chuyển xấu.

Khoảng 16h30 ngày 7/7, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Phòng PX03 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò thực hiện tuyên truyền về phòng, chống đuối nước tại khu vực biển Cửa Lò.

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Bốn du khách được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 2 thuyền SUP chở 4 du khách đang bị trôi xa bờ khi thời tiết có diễn biến xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhận thấy các du khách có thể gặp nguy hiểm do gió mạnh và sóng lớn, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai ca nô tiếp cận hiện trường. Mặc dù điều kiện cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sóng cao, gió lớn, lực lượng cứu nạn vẫn tiếp cận được các du khách khi họ đã bị đẩy cách bờ hơn 1km.

Sau đó, toàn bộ 4 du khách cùng 2 thuyền SUP được đưa vào bờ an toàn.

Theo lực lượng cứu hộ, thời điểm được giải cứu, cả 4 du khách đều trong tình trạng mệt và hoảng loạn. Sau khi được chăm sóc ban đầu, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định. Được biết, cả 4 là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp VSIP và đến Cửa Lò du lịch.

Các du khách cho biết đã thuê thuyền SUP để chèo ra biển dù chưa có nhiều kinh nghiệm. Khi cách bờ khoảng 600-700m, thời tiết bất ngờ chuyển xấu, gió mạnh khiến thuyền liên tục bị đẩy xa bờ. Do không mang theo điện thoại, nhóm du khách không thể liên lạc để cầu cứu.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách không sử dụng thuyền SUP hoặc các phương tiện thể thao trên biển khi chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ và không ra xa bờ khi biển có gió mạnh, sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

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Xuyên đêm cứu các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ vào bờ

VOV.VN - Rạng sáng ngày 28/5, 6/11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. 5 thuyền viên còn lại đang được chăm sóc, tình hình sức khỏe ổn định.

Bá Thăng/VOV.VN
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