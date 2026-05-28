Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ

Trước đó, ngày 27/5, Đồn Biên phòng Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin về việc tàu cá HP 90666 TS cùng 11 ngư dân bị mất kết nối tại khu vực phía Tây đảo Bạch Long Vĩ, nghi bị sóng lớn đánh chìm.

Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng của BĐBP Hải Phòng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến tối ngày 27/5, các lực lượng chức năng cùng các tàu cá khác đã phát hiện, cứu vớt toàn bộ 11 người gặp nạn.



Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo Cô Tô lớn để cấp cứu điều trị

Các bác sĩ tại bệnh viện thăm khám cho ngư dân

Đồn Biên phòng Cô Tô đã phối hợp với cán bộ Hải đoàn Biên phòng 38 và Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đưa ngư dân Nguyễn Tam (SN 1955, trú tại TP Đà Nẵng) vào Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn (cơ sở 2 tại đặc khu Cô Tô) để cấp cứu, điều trị.

Ông Nguyễn Tam có tiền sử u xơ tiền liệt tuyến, từng phẫu thuật nên phát sinh tình trạng tắc nghẽn đường tiểu sau thời gian dài lênh đênh trên biển. Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn (cơ sở 2) đã tiến hành xử lý cấp cứu. Sáng 28/5, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào cơ sở 1 tại đặc khu Vân Đồn để điều trị chuyên sâu. Hiện nạn nhân tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.



Đưa ngư dân vào Bệnh viện tại đặc khu Vân Đồn để điều trị chuyên sâu