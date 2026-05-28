Hỗ trợ cấp cứu, điều trị cho ngư dân gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ

Thứ Năm, 14:34, 28/05/2026
VOV.VN - Ngư dân trong vụ việc tàu cá HP 90666 TS gặp nạn đã được lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp hỗ trợ đưa vào bệnh viện chăm sóc, điều trị chuyên sâu.

Trước đó, ngày 27/5, Đồn Biên phòng Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) nhận được thông tin về việc tàu cá HP 90666 TS cùng 11 ngư dân bị mất kết nối tại khu vực phía Tây đảo Bạch Long Vĩ, nghi bị sóng lớn đánh chìm.

Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng chức năng của BĐBP Hải Phòng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến tối ngày 27/5, các lực lượng chức năng cùng các tàu cá khác đã phát hiện, cứu vớt toàn bộ 11 người gặp nạn. 
 

Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo Cô Tô lớn để cấp cứu điều trị
Các bác sĩ tại bệnh viện thăm khám cho ngư dân

Đồn Biên phòng Cô Tô đã phối hợp với cán bộ Hải đoàn Biên phòng 38 và Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đưa ngư dân Nguyễn Tam (SN 1955, trú tại TP Đà Nẵng) vào Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn (cơ sở 2 tại đặc khu Cô Tô) để cấp cứu, điều trị.

Ông Nguyễn Tam có tiền sử u xơ tiền liệt tuyến, từng phẫu thuật nên phát sinh tình trạng tắc nghẽn đường tiểu sau thời gian dài lênh đênh trên biển. Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn (cơ sở 2) đã tiến hành xử lý cấp cứu. Sáng 28/5, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào cơ sở 1 tại đặc khu Vân Đồn để điều trị chuyên sâu. Hiện nạn nhân tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.
 

Đưa ngư dân vào Bệnh viện tại đặc khu Vân Đồn để điều trị chuyên sâu
Xuyên đêm cứu các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ vào bờ

VOV.VN - Rạng sáng ngày 28/5, 6/11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. 5 thuyền viên còn lại đang được chăm sóc, tình hình sức khỏe ổn định.

CTV Hoàng Phương/VOV-Đông Bắc
Cứu hộ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm
Cứu hộ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN - Đến 18h20 ngày 27/5, toàn bộ 11/11 ngư dân trên tàu cá HP 90666 TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ đã được cứu vớt an toàn. Tham gia tìm kiếm cứu nạn có 164 cán bộ, chiến sĩ cùng 13 tàu, 1 máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị chuyên dụng của các lực lượng.

Xuyên đêm cứu các ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ vào bờ

VOV.VN - Rạng sáng ngày 28/5, 6/11 thuyền viên trên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp nhận an toàn và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để chăm sóc y tế kịp thời. 5 thuyền viên còn lại đang được chăm sóc, tình hình sức khỏe ổn định.

Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đến tối nay (27/5), 11/11 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn. Hiện sức khoẻ các thuyền viên đều ổn định.

Cứu 9 ngư dân trên tàu cá gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã cứu thành 9 ngư dân trên tàu cá HP 90666-TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng.

