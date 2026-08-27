Ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại một xã của TP.HCM

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã An Long, TP.HCM, ổ dịch tại ấp Suối Độn hiện ghi nhận 2 ca mắc, trong khi ấp An Linh đã có 3 ca bệnh.

Lực lượng chức năng phun thuốc diệt muỗi tại các khu trọ

Ngay khi phát hiện, đoàn công tác y tế khẩn trương đến tận hộ gia đình thực hiện các biện pháp phản ứng nhanh như phun hóa chất dập dịch tại các khu vực xuất hiện ca bệnh. Đồng thời kiểm tra môi trường sống, lật úp và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, nơi muỗi vằn đẻ trứng.

Cán bộ y tế đến từng nhà, hướng dẫn bà con đậy kín lu chứa nước, thu gom vỏ xe, chai lọ cũ quanh xóm.

Theo Trung tâm Y tế xã An Long, Nam bộ đang bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết nóng ẩm kết hợp mưa nhiều là môi trường lý tưởng cho muỗi vằn phát triển.

Trạm Y tế xã An Long khuyến cáo khẩn cấp tới người dân cần chủ động diệt lăng quăng, kiểm tra và xử lý tất cả các điểm đọng nước quanh nhà ít nhất 1 lần/tuần. Tiêm vaccine phòng bệnh, hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết. Bà con có thể chủ động tham vấn các cơ sở tiêm chủng uy tín.

Người dân được nhắc nhở phòng dịch

Nếu xuất hiện biểu hiện sốt cao đột ngột hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.