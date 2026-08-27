English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại một xã của TP.HCM

Thứ Năm, 10:29, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Y tế xã An Long, TP.HCM (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ), vừa phát hiện 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại ấp Suối Độn và ấp An Linh với 5 ca mắc. 

Theo thông tin từ Trạm Y tế xã An Long, TP.HCM, ổ dịch tại ấp Suối Độn hiện ghi nhận 2 ca mắc, trong khi ấp An Linh đã có 3 ca bệnh.

ghi nhan 2 o dich sot xuat huyet tai mot xa cua tp.hcm hinh anh 1
Lực lượng chức năng phun thuốc diệt muỗi tại các khu trọ

Ngay khi phát hiện, đoàn công tác y tế khẩn trương đến tận hộ gia đình thực hiện các biện pháp phản ứng nhanh như phun hóa chất dập dịch tại các khu vực xuất hiện ca bệnh. Đồng thời kiểm tra môi trường sống, lật úp và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, nơi muỗi vằn đẻ trứng. 

Cán bộ y tế đến từng nhà, hướng dẫn bà con đậy kín lu chứa nước, thu gom vỏ xe, chai lọ cũ quanh xóm.

Theo Trung tâm Y tế xã An Long, Nam bộ đang bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết nóng ẩm kết hợp mưa nhiều là môi trường lý tưởng cho muỗi vằn phát triển.

Trạm Y tế xã An Long khuyến cáo khẩn cấp tới người dân cần chủ động diệt lăng quăng, kiểm tra và xử lý tất cả các điểm đọng nước quanh nhà ít nhất 1 lần/tuần. Tiêm vaccine phòng bệnh, hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết. Bà con có thể chủ động tham vấn các cơ sở tiêm chủng uy tín. 

ghi nhan 2 o dich sot xuat huyet tai mot xa cua tp.hcm hinh anh 2
Người dân được nhắc nhở phòng dịch

Nếu xuất hiện biểu hiện sốt cao đột ngột hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Thiên Lý/VOV-TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, trải qua 4 lần can thiệp
Sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, trải qua 4 lần can thiệp

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vừa điều trị thành công cho sản phụ 23 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng băng huyết sau sinh, sốc mất máu, suy gan cấp và rối loạn đông máu. Trong thời gian ngắn, người bệnh phải trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn.

Sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, trải qua 4 lần can thiệp

Sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết, trải qua 4 lần can thiệp

VOV.VN - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vừa điều trị thành công cho sản phụ 23 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng băng huyết sau sinh, sốc mất máu, suy gan cấp và rối loạn đông máu. Trong thời gian ngắn, người bệnh phải trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn.

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh giác sốc và tổn thương đa cơ quan
Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh giác sốc và tổn thương đa cơ quan

VOV.VN - TP.HCM ghi nhận hơn 25.700 ca sốt xuất huyết từ đầu năm, trong đó số ca mắc mới trong tuần qua vẫn ở mức cao. Tại các bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện và trường hợp diễn tiến nặng đang được ghi nhận, trong khi các bác sĩ cảnh báo giai đoạn hết sốt có thể là lúc bệnh chuyển nặng.

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh giác sốc và tổn thương đa cơ quan

Sốt xuất huyết gia tăng, cảnh giác sốc và tổn thương đa cơ quan

VOV.VN - TP.HCM ghi nhận hơn 25.700 ca sốt xuất huyết từ đầu năm, trong đó số ca mắc mới trong tuần qua vẫn ở mức cao. Tại các bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện và trường hợp diễn tiến nặng đang được ghi nhận, trong khi các bác sĩ cảnh báo giai đoạn hết sốt có thể là lúc bệnh chuyển nặng.

Sốt xuất huyết: Hết sốt chưa đồng nghĩa hết nguy hiểm
Sốt xuất huyết: Hết sốt chưa đồng nghĩa hết nguy hiểm

VOV.VN - Giai đoạn từ ngày thứ 3-7, đặc biệt khi người bệnh giảm hoặc hết sốt, có thể là lúc sốt xuất huyết diễn biến nguy hiểm, gây sốc, xuất huyết.

Sốt xuất huyết: Hết sốt chưa đồng nghĩa hết nguy hiểm

Sốt xuất huyết: Hết sốt chưa đồng nghĩa hết nguy hiểm

VOV.VN - Giai đoạn từ ngày thứ 3-7, đặc biệt khi người bệnh giảm hoặc hết sốt, có thể là lúc sốt xuất huyết diễn biến nguy hiểm, gây sốc, xuất huyết.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục